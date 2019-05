Sarri do Juventusu? Kouč Chelsea by se měl vrátit domů, píší Italové | iSport.cz

Není to tak dlouho, co Sarri proháněl Juventus jako trenér Neapole. Jenže poté se rozhádal s vedením klubu, které na jeho místo dosadilo zkušeného trenéra Carla Ancelottiho. Sarri proto zamířil do Anglie – konkrétně do londýnské Chelsea – a tam prožil rozporuplnou sezonu. Zatímco na začátku se klubu dařilo na všech frontách, poté přišel masivní útlum a Sarri byl několikrát kousek od vyhazovu. Své místo si však udržel a šedesátiletý Ital dovedl Chelsea ke konečnému třetímu místu v lize do finále Evropské ligy, v němž se Chelsea utká s dalším londýnským klubem – Arsenalem.

Sarriho a jeho styl fotbalu nezkousnou mnozí z fanoušků klubu a někteří hráči. Kvůli tomu i dalším faktorům je velice možné, že Sarri na lavičce přemožitele pražské Slavie ze čtvrtfinále Evropské ligy po sezoně skončí.

O jeho služby stojí Juventus a podle některých zdrojů už je hotovo, tím pádem kouč Chelsea na lavičce „staré dámy“ nahradí Massimiliana Allegriho, který už několik týdnů zpátky oznámil, že v klubu končí. Především kvůli tomu, že se mu nepodařilo vyhrát v Lize mistrů.

Zprávu, že Sarri usedne na lavičku Juventusu, přinesl jako první respektovaný italský novinář Tancredi Palmeri na svém Twitteru. Poté tuto zprávu přebrala další italská média, která do té doby spekulovala o tom, že by na lavičku Juventusu mohl usednout kupříkladu Antonio Conte, který s klubem vyhrál tři tituly, nebo kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino, který měl podle deníku Gazzetta dello Sport už říci Juventusu své ano a jednání o smlouvě se rozjela naplno.

To Palmeri jde ve svých spekulacích už dál a hovoří o tom, že pro Sarriho je připravena tříletá smlouva, díky níž by si Ital vydělal ročně 7 milionů eur (180 milionů korun). Kontrakt by měl být oficiální až poté, co Chelsea odehraje finále Evropské ligy a Sarri bude ze své smlouvy v Anglii vyvázán. Do té doby se dá těžko čekat jakékoliv oficiální oznámení ze strany jednoho či druhého klubu.

A kdo by Sarriho v Londýně nahradil? V průběhu sezony se během krizí, jimiž klub herně i výsledkově procházel, skloňovala různá jména, ale nejreálněji vypadá varianta, že do klubu by se vrátil nejlepší střelec historie Chelsea – Frank Lampard – který toho času sedí na lavičce druholigového Derby County, s nímž ho čeká ve finále play–off o postup do Premier League proti Aston Ville. Tamse postaví další klubové legendě Chelsea. Jeho letitý přítel a parťák John Terry totiž dělá asistenta kouči Aston Villy Deanu Smithovi.