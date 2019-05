Finále Ligy mistrů a konec? Pochettino kývl Juventusu, píší v Itálii | iSport.cz

Bez posil, ale za to s novým stadionem dokázal devětačtyřicetiletý Argentinec dotáhnout v probíhající sezoně Tottenham do finále Ligy mistrů. To už je sám o sobě obrovský úspěch a Pochettino má po letech sucha možnost konečně si sáhnout na kýženou trofej. Od roku 2014, kdy v Londýně působí, se mu s „kohouty“ nepovedlo vyhrát nic. Největším úspěchem bylo druhé místo v Premier League v ligové sezoně 2014/15.

Ať už finále hrané první červnový den v Madridu dopadne jakkoliv, je podle italských médií pravděpodobné, že pro Pochettina to bude poslední zápas na lavičce Tottenhamu. Podle Nicoly Schira z italského deníku Gazzetta dello Sport se v úterý setkal sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici s dvěma prostředníky, kteří mají na starost kontakt mezi italským velkoklubem a Tottenhamem.

Důvod? Pochettino prý vyjádřil svůj souhlas s tím, že by po sezoně Juventus převzal.

Současný kouč „staré dámy“ Max Allegri totiž minulý týden na tiskové konferenci oznámil, že po sezoně na lavičce skončí a Pochettino je na potenciálním seznamu nových trenérů pro Italy cíl číslo jedna. Podle italského novináře už právníci Juventusu pracují na čtyřletém kontraktu, který by Argentince dostal na lavičku mistra Itálie.

Pokud by jednání s Argentincem zkrachovala, italská média se shodují na tom, že Juventus osloví bývalého kouče Chelsea Antonia Conteho, který s klubem vyhrál třikrát po sobě italskou ligu v letech 2011–2014.