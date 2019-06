Buffon se vrací do Juventusu. Díky smlouvě překoná ligový rekord | iSport.cz

Gianluigi Buffon se zatím do brány PSG postavil pouze třikrát • Profimedia

Buffon se bude do sestavy obtížně dostávat přes Francouze Areolu • Profimedia

Tohle odloučení netrvalo moc dlouho. Legendární gólman Gianluigi Buffon se vrací do Juventusu Turín, se kterým spojil sedmnáct let své veleúspěšné kariéry. 41letá ikona si do ročního kontraktu se "Starou dámou" nadiktovala i velmi netradiční klauzuli.