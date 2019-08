Schick v přípravě pálí, AS Řím chce víc. Klub i agent dostávají nabídky | iSport.cz

Je jako bombardér, který by rád na jihu Evropy drtil jednoho nepřítele za druhým, ale v klíčovém momentu se mu zasekávají zbraně. Nadaný útočník, na kterého v národním týmu sází trenér Jaroslav Šilhavý, prožívá v Římě krušné chvíle.

Od léta mu v AS šéfuje Paulo Fonseca, jenž si udělal dobré jméno v Šachtaru Doněck, ale český reprezentant zůstává i nadále zabředlý v minulých eskapádách, které jej v klubu provází. V přípravě se sice už pětkrát trefil, ale efekt žádný. Italská média, jež umí být ostrá jako břitva, informují o tom, že Schick kouče z Mosambiku o svých kvalitách zatím nepřesvědčil.

Podle informací Sportu na třiadvacetiletého útočníka tlačí, aby zlepšil svoji produktivitu. Pět branek v 32 zápasech z minulé sezony nejsou zrovna vizitkou prvotřídního střelce za miliardu. Nicméně jarní výkony v reprezentaci dosvědčují, že zabijácký instinkt, který projevoval v první sezoně v Serii A v dresu Sampdorie Janov, rozhodně neztratil. Dvěma trefami skolil Bulhary a jedním gólem přispěl k porážce Černé Hory.

Sportovní ředitel Gianluca Petrachi i tak ale uvažuje nad hráčovým prodejem. AS čekají ještě tři přípravné zápasy, ve kterých se má Schick předvést. Pokud to nevyjde, jednání o úprku budou na místě.

Co na to agent Pavel Paska? „Je to absolutně otevřené. Do konce přestupového období (2. září) je možné všechno,“ nažhavil přestupové spekulace, které se kolem jeho VIP klienta celoročně točí.

Italská média v těchto dnech informují o zájmu Fiorentiny, Borussie Dortmund, Lille či Trabzonsporu.

„S Patrikem sledujeme pohyb v Itálii i v cizině, ve správný čas vše vyhodnotíme. Už jsem jednu schůzku s vedením měl. Na klub i ke mně chodí nabídky, ptají se, zda je možné o Patrikovi jednat. Můžu prozradit, že máme konkrétní dotazy z Anglie a Francie,“ říká Paska.

Jenže ani jeden z klubů se zatím nevytasil s konkrétní nabídkou. Jak Fiorentina, tak i Dortmund údajně vyčkávají, za jakých podmínek by autora tří kvalifikačních branek v boji o EURO 2020, mohly angažovat.

Podle Pasky navíc případný transfer značně ovlivní i dění na Apeninském poloostrově. Očekává se, že opět dojde k zemětřesení a kluby začnou rozhazovat. „Není to jenom otázka Patrika. V Itálii je každý rok velká rotace hráčů. I v případě Patrika záleží na tom, zda se to dá do pohybu. Zatím ovšem ještě nic nenastalo, ale mluví se o: Icardim do Neapole, Džekovi do Interu, Higuaínovi do Říma a Zapatovi do AC Milán,“ naznačuje Paska, kudy by mohly vést následující Schickovy kroky.

Jasné je, že kolem sparťanského odchovance, který se do „věčného města“ prodal povedenou sezonou v Sampdorii, bude rušno. „Čeká se, až to všechno začne,“ tuší Paska.