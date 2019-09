San Siro má jít k zemi, co ho nahradí? Derby architektů jde do finále | iSport.cz

„AC a Inter Milán sdílí stadion už přes sedmdesát let a silnou stránkou tohoto projektu je závazek obou klubů najednou. Znamená to zvýšené investice a společný cíl – dát městu celou zábavní čtvrt, která bude živá po celý rok. Navíc zaměstná přes tři a půl tisíce lidí,“ představil záměr na stavbu nového stadionu Paolo Scaroni, předseda AC Milán.

Není to ani dva týdny, co na San Siru uhrála Slavia v Lize mistrů senzační remízu s Interem 1:1, představa šéfů obou milánských klubů o novém stánku je ale starší. Aktuální stadion pro 80 tisíc lidí se nemá dočkat stých narozenin, nahradit ho má supermoderní aréna přibližně pro 60 tisíc diváků.

Jak bude vypadat? Kluby společně představily dva finálové návrhy. Jeden projekt se jmenuje Katedrála a bere si inspiraci z nejslavnějších staveb severoitalského města, druhý nese název „The Rings of Milano,“ a jeho hlavní myšlenkou je harmonické spojení dvou velkých klubů na jednom místě.

Nový stadion má stát 650 milionů eur, v přepočtu skoro 17 miliard korun. Stavba má začít napřesrok a podle plánu bude trvat tři roky. Milánská radnice, která současný stadion vlastní a dává k využití klubům, pracuje i s možností levnější rekonstrukce současného stadionu za 510 milionů eur.

Kluby ale chtějí do nového. Argumentují časovou náročností rekonstrukce, kde by každé zpoždění znamenalo ohrožení konání zahajovacího ceremoniálu zimní olympiády v roce 2026. Rekonstrukce by sice vyšla levněji, ale oba kluby by se musely stěhovat a přišly by o část příjmů.

„Nové San Siro“ by se stavělo sice ve stejné oblasti, ale o kousek dál, takže původní stadion by celou dobu stál. Jeden z projektů dokonce počítá s tím, že aktuální hrací plochu zanechá na střeše plánovaného obchodního centra.