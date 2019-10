Ribéry strčil do sudího. Nezahraje si tři zápasy a zaplatí přes půl milionu | iSport.cz

Bývalý francouzský fotbalový reprezentant Franck Ribéry dostal v italské lize disciplinární trest na tři zápasy za napadení rozhodčího. Šestatřicetiletý záložník Fiorentiny po nedělním utkání s Laziem Řím protestoval proti vítěznému gólu hostů a při odchodu do kabin dvakrát strčil do pomezního. V zápase za to obdržel červenou kartu. Disciplinární komise následně jeho chování označila za velmi nezdvořilé a udělila mu i pokutu 20.000 eur, tedy více než půl milionu korun.

Ribéry se navíc předtím dostal do konfliktu i s trenérem Vincenzem Montellou, protože nesouhlasil s tím, že byl deset minut před koncem střídán. "Vypadal unaveně, takže možná byl naštvaný, protože chtěl střídat dřív," žertoval kouč v rozhovoru pro Sky Sports. "Sám jsem byl útočník, takže vím, jaké to je, když vás vystřídají. Jeho vášeň a zaujetí se mi líbí," dodal.

Ani Montella s vítězným gólem, který vstřelil minutu před koncem Ciro Immobile, nesouhlasil, protože brance podle něj předcházel faul. "Nerozumím tomu. Máme tady video, jde o rozhodující okamžik v závěru zápasu, tak proč se na to nepodívat?" uvedl trenér.

"Rozhodčímu jsem pak řekl: Když se po zápase na incident podíváte a usoudíte, že to nebyl faul, koupím vám kafe. Když budete nadále přesvědčený, že to faul byl, tak koupíte kafe vy mně. Kdyby se na to šel podívat hned, tak by třeba rozhodl stejně, ale aspoň bychom měli jistotu," prohlásil Montella.