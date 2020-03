Koronavirus v Itálii. Porušení karantény? Higuaín odjel za matkou | iSport.cz

Cristiano Ronaldo se rozhodl aktivně zapojit do boje s koronavirem – a to hodně velkorysým způsobem. • profimedia.cz

Tak jak to tedy bylo? Utekl z nařízené karantény, nebo ne? Komplikovaný přesun útočníka Juventusu Gonzala Higuaína domů do Argentiny v posledních dnech přinesl řadu spekulací. A ani jeho právník Rinaldo Romanelli v jednu chvíli nevěděl, na čem vlastně je. Ačkoliv turínský klub potvrdil, že dvaatřicetiletý střelec dostal k odletu povolení, hráče se musel zastat i jeho bratr Nicola. „Naše matka bojuje s rakovinou, ale všichni řeší, co Higuaín,“ vzkázal naštvaně.

Fotbal v zemi dávno stojí, poslední zápas Serie A se odehrál před dvěma týdny. Důvod je zřejmý – pandemie koronaviru, která ochromila celý svět. Právě Itálie je vůbec nejzasaženější zemí. Nakazilo se už 60 tisíc lidí, více než 5 tisíc zemřelo.

O to větší rozruch na konci minulého týdne vyvolala zpráva, že forvard Juventusu Gonzalo Higuaín porušil pravidla celostátně nařízené karantény a odletěl do Argentiny. Proč? Aby byl se svou matkou, která má rakovinu.

Jenže vzhledem k tomu, že nemocí covid-19 se v té době už nakazil jeho spoluhráč Daniele Rugani, měl Higuaín být v dvoutýdenní izolaci. Tu však už po sedmi dnech opustil a vydal se domů. Dokonce i jeho právní zástupce Rinaldo Romanelli byl v tu chvíli podle zahraničích médií zmatený. Některé zdroje tvrdily, že hráč měl od Juventusu svolení, Romanelli však podle všeho o ničem nevěděl.

Turínský celek vydal prohlášení, že Higuaín stejně jako jeho parťáci Miralem Pjanič a Sami Khedira dostal možnost odcestovat do své země. Světlo do nastalé situace ovšem vnesl až bratr argentinského reprezentanta Nicola.

Ten v příspěvku na Facebooku poprosil o respektování soukromí a odhalil, jak to celé bylo. „Naše matka stejně jako mnoho lidí po celém světě bojuje s rakovinou. Ale lidé se o její zdraví vůbec nezajímají. Jde jim jen o to, co je s Higuaínem. Takhle to bohužel funguje,“ posteskl si.

Jeho bratr podle něj žádná pravidla neporušil. „Gonzalo dostal od klubu povolení, navíc měl na covid-19 i negativní test. Stejně jako kterýkoliv jiný občan v této zemi teď dodržuje karanténní opatření, která vyžaduje argentinský prezident. Nikam neutekl, jasné? Jen chtěl v téhle nepříjemné situaci být se svou matkou,“ napsal bratr zkušeného střelce.

Juventus dříve pustil do Portugalska také Cristiana Ronalda, který odjel za matkou, jež prodělala mrtvici. V kádru „staré dámy“ jsou koronavirem aktuálně nakažení už tři hráči – kromě Ruganiho i Blaise Matuidi a Paulo Dybala.