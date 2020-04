Ronaldo se slevou? Juventus řeší obří smlouvu, možná ho bude muset prodat | iSport.cz

Cristiano Ronaldo patří k hráčům, kteří se vzdali mzdy po dobu čtyř měsíců, aby svému klubu ušetřili nemalé peníze v době koronavirové krize. Juventus ale pomalu začíná počítat, jak to bude vypadat, až pandemie opadne. Naditou smlouvu, kterou CR7 má, si pak totiž dost možná nebude moci dovolit. Největší superstar v týmu se tak nejspíš bude muset zbavit.

Hráči Juventusu se vzdají výplat za březen, duben, květen a červen, „Staré dámě“ tak ušetří téměř dvě a půl miliardy korun. Z těch může klub zaplatit řadové zaměstnance a taky našetřit na horší časy.

A ty rozhodně přijdou. Podle italského deníku Il Messaggero už v Turíně řeší, jak moc se budou muset stahovat opasky, až se pandemie koronaviru přežene. První téma, které přišlo na přetřes, je logicky smlouva Cristiana Ronalda.

Pětinásobný vítěz Zlatého míče pobírá zhruba 558 tisíc eur, tedy kolem 15 milionů korun, za týden. To je finanční zátěž, kterou si ani takhle velký klub po několika měsících bez jakýchkoli zápasových příjmů zkrátka nebude moci dovolit. Začíná se tak řešit Ronaldův možný prodej, na přetřes přišel návrat do Manchesteru United i možný přestup do bohatých klubů jako Manchester City nebo PSG.

Na Ronaldově odchodu ale Juventus prodělá tak jako tak. Když portugalskou hvězdu kupoval z Realu Madrid, stálo ho to rovných 100 milionů eur. Teď je ale o dva roky starší, je mu už 35 let, navíc podle výzkumu CIES Football Observatory srazí ekonomická krize v následku koronavirové pandemie ceny na přestupovém trhu o dobrých 28 procent. Ronaldo by tak měl být dostupný za zhruba 68-73 milionů eur.

Šetření se nemusí týkat jen Ronalda. Mezi nejlépe placené hráče týmu patří i Velšan Aaron Ramsey, který si domluvil tučný kontrakt, když odcházel jako volný hráč z Arsenalu. Pobírá zhruba 450 tisíc eur týdně (12,3 milionu korun). Narozdíl od Ronalda navíc nepatří k hlavním tahounům týmu, i proto by mohl být mezi prvními, kdo v rámci škrtů v rozpočtu Turín opustí.