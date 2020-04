Juventus zná cenu, za kterou pustí Ronalda. Ve hře je návrat do Realu | iSport.cz

Cristiano Ronaldo se rozhodl aktivně zapojit do boje s koronavirem – a to hodně velkorysým způsobem. • profimedia.cz

Doba je zlá, koronavirová krize utahuje opasky i těm největším klubům a do kolonky "na prodej se slevou" tak padají i pořádně blyštivé hvězdy. Třeba i ta největší, Cristiano Ronaldo. Jak informují italská média, portugalský střelec by se po necelých dvou sezonách v Turíně mohl vrátit do Realu Madrid.

Podle informací deníku Corriere dello Sport by Juventus rád ušetřil peníze, a je proto ochoten se vzdát i své nejzářivější hvězdy, která samozřejmě pobírá nejmastnější mzdu. Italské zdroje se shodují, že „stará dáma“ by dala Ronaldovi sbohem za nabídku kolem 55 milionů eur (1,5 miliardy korun). Tedy o fous více než pouhou polovinu částky, za kterou jej přivedla v roce 2018 z Realu Madrid (100 milionů eur, tedy 2,7 miliard korun).

Právě Real by měl být v čele fronty potenciálních zájemců. Tabulka střelců královského velkoklubu má na prvním místě Karima Benzemu a pak dlouho nikoho, kanonýr Ronaldo by se jim tuze hodil. A že se může vrátit za polovic? Pro byznysmena Florentina Péreze sladký bonus.

Nutno samozřejmě říct, že Ronaldo by ve svých 35 letech byl pouze dočasným řešením. Real má na prvním místě snových posil trochu jiné jméno, Kyliana Mbappého. 21letá hvězda PSG by ale stála pořádný ranec peněz, který by se mohl blížit 200 milionům eur (5,4 miliardy korun). A to je v době krize způsobené koronavirem, kdy se víceméně všechny příjmy fotbalových klubů zastavily, dost nereálný požadavek. V Madridu si tak plánují na francouzskou star počkat. A zatím jim může být k službám zkušenější, ale výrazně levnější snajpr.

Že Ronaldo má být první „obětí“ turínského šetření je nasnadě kvůli jeho kontraktu. Pětinásobný držitel Zlatého míče pobírá 558 tisíc eur týdně, což v korunách dělá zhruba patnáct milionů. Jistě, teď se vzdal čtyřměsíční gáže jako všichni hráči, až se ale koronavirus přežene, bude tuhle tučnou výplatu zase pobírat. A to si ani bohatý klub jako Juventus v éře utahování opasků, která jako dopad pandemie jistě nastane, nebude moci jen tak dovolit...