Ronaldo spustil drsnou výzvu. V čem ho porazila Semenyaová a můžete i vy?

Cristiano Ronaldo se zapojil mezi mnohé sportovce, kteří na sociálních sítích v době koronavirové pandemie propagují domácí cvičení. A nebyl by to soutěživý Portugalec, aby z toho rovnou neudělal výzvu.

35letý fotbalový fenomén předvedl svůj oblíbený cvik na břišní svalstvo, kterému říká "core crusher". Vleže na zádech s nohami ve vzduchu se v časovém intervalu 45 sekund snaží dosáhnout k prstům u nohou tolikrát, kolikrát je to jen možné. Za tři čtvrtě minuty to dokázal ve zběsilém tempu 142krát!

Sportovci i fanoušci po celém světě se ho snaží překonat, není to ale samozřejmě nic snadného. I jeho parťáci z reprezentace se těsně přehoupli přes stovku - záložník Bruno Fernandes zvládl těchto upravených sklapovaček 117, mladý bek Diogo Dalot 105.

Přece jen se ale našel někdo, kdo CR7 pokořil! Olympijská vítězka Caster Semenyaová na Instagramu ukázala, že za 45 sekund zvládne hned 176 opakování! Tedy o 34 víc, než slavný fotbalista. „Díky za tuhle výzvu, Cristiano. Je to zvíře, udělal to nejlépe jak mohl. Ale já to zvládla v tom samém čase rovnou 176krát. To není špatné takhle při neděli,“ popíchla atletka poraženého Ronalda.

I vy se můžete do výzvy pětinásobného vítěze Zlatého míče zapojit a zkusit ho porazit. Kolikrát zvládnete jeho "core crusher"?