V Itálii zvažují pět střídání. Zvýhodní to Juventus, míní legenda Interu | iSport.cz

Italská Serie A patří mezi soutěže, které se na případný restart po pandemii COVID-19 připravují nejsvědomitěji. Vzhledem k očekávanému nahuštěnému programu létají éterem různé nápady, jako třeba ten, že by bylo v utkáních povoleno pět střídání místo tří. „To by však zvýhodnilo Juventus proti Laziu,“ míní Giuseppe Bergomi, legenda milánského Interu.

Boj o titul v Serii A je letos zamotaný jako už dlouho ne. Po šestadvaceti kolech sice vede Juventus, hegemon posledních let, nicméně druhé Lazio na něj ztrácí jen bod. A zcela ze hry není ani třetí Inter, který má sice manko devět bodů, ale také zápas k dobru.

Zbývá přitom odehrát ještě dvanáct kol.

Italská nejvyšší soutěž stojí od 9. března a jak jde čas, je stále jasnější, že pokud by se měla dohrát, bude to v náročném rytmu středa-neděle, neboť termíny ubývají. Proto se třeba objevil zajímavý nápad, aby týmy mohly střídat v utkání pět hráčů místo tří, a enormní zátěž tak aspoň trochu rozložily.

Kontroverzní změna pravidel uprostřed rozehrané sezony však má své kritiky. Nelíbí se třeba Giuseppemu Bergomimu, bývalému reprezentantovi a kapitánu Interu Milán.

„Lazio mělo dosud skvělou sezonu i proto, že kouč Inzaghi dokázal řadu utkání, do kterých špatně vstoupilo, zvrátit svými střídáními. Obvykle nasazoval Caiceda a dvě křídla a přinášelo to ovoce,“ vypíchl Bergomi zajímavý detail.

„Reforma na pět střídání by Lazio penalizovala. Těžil by z toho naopak Juventus nebo AS Řím, tedy celky s mnohem širšími kádry,“ upozornil Bergomi.

Mezi ty ovšem patří i jeho Inter, sluší se dodat.