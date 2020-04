TOP Češi v Serii A: legenda Nedvěd, hvězdní beci z reprezentace i bomber | iSport.cz

Antonín Barák, Jakub Jankto, Ladislav Krejčí, Aleš Matějů a Jaromír Zmrhal. To je pětice Čechů, kteří aktuálně působí v italské Serii A. V minulosti v jedné z nejlepších soutěží světa zanechali čeští fotbalisté velkou stopu. Tu největší Pavel Nedvěd. Kdo na něj v Juventusu posléze navázal? Kdo jako jediný vyhrál s italským týmem Ligu mistrů? A kdo z českých útočníků dal v Serii A 60 gólů?

Pavel Nedvěd se stal legendou českého fotbalu, ale zároveň i Juventusu, jednoho z nejlepších klubů světa. V Turíně působil od roku 2001, kdy přišel z Lazia, až do konce kariéry o osm let později. V prvních dvou sezonách slavil italský titul, v roce 2003 dokonce vyhrál Zlatý míč. Na severu Itálie zůstal i po přeřazení klubu do druhé ligy.

Dnes je Nedvěd viceprezidentem klubu, se kterým ale nikdy nevyhrál Ligu mistrů. V roce 2003 se s ním dostal do finále, ve kterém ale kvůli karetnímu trestu nemohl nastoupit. Komu z českých fotbalistů se ale s italským klubem nejslavnější evropskou trofej vyhrát? Napovíme, v Itálii působil celkem 11 let a v současné době pracuje ve vedení předního českého klubu…