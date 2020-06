Urazil je Stramaccioni, vrací se mezi elitu! Inzaghiho tým vyrovnal rekord | iSport.cz

Velké oslavy propukly v městečku Benevento na jihu Itálie. Tamní druholigoví fotbalisté zvládli domácí duel s Juve Stabia (1:0), přestože hráli od 24. minuty v deseti bez vyloučeného Lucy Caldiroly, a podruhé v klubové historii vybojovali postup do Serie A. Tu „čarodějové“ hráli poprvé v sezoně 2017/2018, kdy skončili s 21 body na posledním 20. místě a po roce mezi elitou sestoupili.

Právě v době, kdy si Benevento čerstvě užívalo pozici nováčka v Serii A vzal si ho do svých úst tehdejší trenér Sparty Andrea Stramaccioni. V říjnu 2017 si po utkání s Plzní (0:1) stěžoval na rozhodčí, kteří dle něj neprokazovali slavnému českému klubu dostatečný respekt. „Nejsme Benevento, jsme Sparta,“ prohlásil Ital.

Svým výrokem značně nahněval beneventského starostu Clementeho Mastellu. „My nejsme Stramaccioni, víte. Bývalý kouč Interu se vyjádřil jako blbec. Byli jsme z toho v šoku, tohle je nepřijatelné. Snad zasáhne trenérská unie a on se omluví našemu městu i klubu,“ zdůraznil. K omluvě tehdejšího kouče Letenských nakonec skutečně došlo a vše se urovnalo. „Uvedl jsem Benevento, protože hrají vůbec poprvé Serii A. Omlouvám se těm, jichž se to dotklo. Jsem z tohoto regionu, moje babička se v provincii narodila. Mám tam rodinu a nechtěl jsem město urazit,“ kál se Stramaccioni.

Fotbalisté Beneventa vedení trenérem Filippem Inzaghim si sedm kol před koncem druhé italské ligy zajistili postup do Serie A







11 zobrazit galerii

To je ale minulost. Nyní si Benevento Calcio zajistilo místo mezi smetánkou italského fotbalu znovu. A to opravdu suverénním způsobem. V 31 doposud odehraných kolech vybojovali žlutočervení 76 bodů za 23 výher, sedm remíz a jen jednou odešli poraženi – 26. října 2019 si na nich smlsla Pescara (4:0).

Tým vedený bývalým italským reprezentantem Filippem Inzaghim jinak po celou sezonu šlapal a sedm kol před koncem soutěže může zaslouženě slavit postup. Vyrovnal tím rekord Serie B, který stanovili fotbalisté Ascoli v sezoně 1977/1978, kdy i oni postoupili sedm kol před závěrem ligy, tehdy při dvoubodovém systému.

„Tito kluci udělali něco historického. Hodně mi dali. Je to něco neuvěřitelného. Dorovnali jsme rekord, který je tu tak dlouho. Možná by si to zasloužilo lepší scénář, ale je to OK. Nikdy jsem nemyslel na vytváření historie,“ uvedl 46letý Inzaghi, který pokud v Beneventu prodlouží smlouvu, mohl by se v první lize utkat se svým mladším bratrem Simonem, jenž trénuje Lazio Řím.

With Benevento's win today Pippo Inzaghi's team secures promotion to Serie A with a 24 point lead 🎉👏 pic.twitter.com/LQ7MdE7Azs — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 29, 2020

MOMENTY 3. nadstavbového kola: Liga ve stínu tragédie, Musa útočí na krále střelců