Pirlo chystá v Juventusu přestavbu: Veteráni do USA, nechtěné hvězdy | iSport.cz

Že nový kouč s sebou přinese revoluci zní jako velké klišé. V případě příchodu Andrey Pirla do Juventusu to ale může být pravda. "Stará dáma" i po devátém titulu v řadě hodlá ukázat dveře hned devíti hráčům! Kdo je na odchodu, a o koho turínský gigant naopak jeví zájem?

Argentinský kanonýr stále drží rekord v počtu nejvíce nastřílených branek v sezoně Serie A (36, letos ho dorovnal Ciro Immobile), formu z dřívějších let ale někdejší snajpr Neapole a Realu Madrid marně hledá. V ukončené sezoně se trefil jen osmkrát. O Higuaína je eminentní zájem v Americe, do MLS ho láká DC United. O návrat svého odchovance ale stojí i argentinský River Plate.

Pětiletka ofenzivně laděného levého beka, který přišel z Porta, se chýlí ke konci. Juventus na Sandra nalepil cenovku 36 milionů liber (1 miliardu korun), o brazilského reprezentanta má delší dobu zájem Chelsea. I on by ale, stejně jako Costa, mohl být jen záložní možností, pokud nevyjde transfer mladšího kolegy, konkrétně Bena Chilwella.

Nejdřív jeden z italských supertalentů, postupně se dostával do věku, kdy by už měl patřit k oporám zadní řady držitele Scudetta. 26letý Rugani ale pořád čeká na pořádnou šanci v áčku, i letos odehrál jen deset ligových zápasů. Jeho odchod není vyloženě přioritou, Juventus je ale velmi ochotný naslouchat rozumným nabídkám.

Možné posily

Navzdory tomu, že většina odlifrovaných hráčů patří do obrany či zálohy, prioritou Juventusu je náhrada za Gonzala Higuaína, tedy útočník. Vyhlédnuté má čtyři. Dva jsou z Anglie, konkrétně Raúl Jiménez z Wolves a Alexandre Lacazette z Arsenalu. Další dva už v Itálii hrají - Edin Džeko za AS Řím a Ardakiusz Milik za Neapol. Do útoku by rádi chtěli i talenty pro budoucnost, z Interu chtějí přetáhnout Sebastiana Esposita a Andreu Pinamontiho.

Do zálohy by Andrea Pirlo mohl přivítat svého nástupce Sandra Tonaliho. Žádaný mladík je k Pirlovi přirovnáván od začátku kariéry, stejně jako on pochází z týmu Brescie.