Barák válí v Itálii: Z Ronalda vítr nemám, jeho pojetí fotbalu se mi nelíbí

Do Hellasu přišel před sezonou na hostování z Udine. Ovšem s opcí, která se za zhruba čtyři měsíce automaticky promění v přestup. „Lepší krok jsem nemohl udělat,“ pochvaluje si Antonín Barák změnu prostředí. Navíc se rychle stal jednou z hlavních opor mužstva. V sobotním duelu s Juventusem jeho trefa na 1:1 znamenala bod, když předtím otevřel skóre hvězdný Cristiano Ronaldo.

Cítíte od klubu, trenéra Ivana Juriče a spoluhráčů nějaké speciální zacházení?

„Cítím, musím říct, že jo. Stalo se mi to už v první sezoně v Udine, i tam jsem cítil silné postavení v týmu, ale tady ještě víc. Trenér po mně chce, abych byl jedním z lídrů na hřišti i mimo, abych na kluky působil, pomáhal. Je to příjemná odpovědnost, dělá mi dobře, když cítím důvěru, baví mě to. Pak se víc těším na tréninky, na zápasy, celkově se mi pracuje jinak.“

Antonín Barák v Serii A v sezoně Zápasy 87 21 Góly 15 6 Asistence 7 2

Jasně, zvedá se sebevědomí, líp se hraje…

„Přesně tak. Jdu do zápasu s Juventusem, každý si řekne, že jde vyhrát, ale já jsem fakt upřímně přesvědčený, že jsme lepší. A že i já jsem lepší než hráči soupeře. To je hrozně uklidňující pocit. Vnitřní sebevědomí, pokud je opodstatněné, je hrozně důležité. Budujete si ho každý den na tréninku, běžnou prací, pak se nemám koho bát.“

Marian Jelínek, který se touhle problematikou zabývá, by to možná vysvětlil nejlíp.

„Já jsem fakt přesvědčený, že na téhle úrovni už rozhoduje jenom hlava. Když se kouknu, jaké hráče v ofenzivě má Cagliari hrající o záchranu, tak se to jen potvrzuje. Joao Pedro, Marin, Nainggolan, Rog, Simeone, vždyť je to tým jako kráva… A oni si nedají pomalu tři čtyři přihrávky za sebou, dva tři zápasy nejsou schopní dát gól, přitom všechno reprezentanti, velké osobnosti. Prostě nejsou v pohodě.“

Takže když stojíte proti Cristianu Ronaldovi, už z toho nemáte vítr?

„Vůbec. Pro mě je Ronaldo samozřejmě nebezpečný hráč, který umí dát gól ze všeho, ale jeho pojetí fotbalu se mi nelíbí. Myslím si, že i proto, že prostě moc nebrání, jsme Juventus v několika fázích hry přehrávali. Oni vlastně hrají do defenzivy o jednoho míň.