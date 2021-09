Mourinhovo jubileum: 1000 zápasů, výhra a dětský běh. AS vytáhl do čela

Ani napodruhé to Josému v Chelsea nevyšlo do konce smlouvy. • Sport/Pavel Mazáč

Stylová oslava! José Mourinho odkoučoval už tisící soutěžní zápas, jubileum si užil na lavičce AS Řím, který vede od léta. A zase to nebyla nuda - o výhře (640. v Portugalcově kariéře) rozhodli Římané v samém závěru, úspěšné drama je Sassuolem (2:1) se navíc vyšvihlo do čela tabulky.

Ambice nechyběly, výsledky ale zatím ano. Tuhle situaci přišel do Říma napravit muž, který vyhrávání bere jako svou celoživotní specializaci.

Efekt Josého Mourinha se dostavuje hned od začátku sezony. Římské AS, které minulou sezonu završilo až na sedmé příčce, vyhrálo ve všech třech odehraných kolech nové sezony a pýří se skóre 9:2. Po triumfech nad Fiorentinou a nováčkem ze Salernitany přišla zatím největší výzva v podobě Sassuola. To v minulé sezoně nasbíralo stejně bodů jako Giallorossi.

Mourinhova tisícovka 640 výher 198 remíz 162 porážek 33 trofejí

Římany poslal do vedení Bryan Cristante, když pár minut před pauzou zužitkoval chytře rozehranou standardku Lorenza Pellegriniho. Hosté ale odpověděli za 20 minut, když Domenico Berardi nachystal velkou šanci pro Filipa Djuričiče, který se z bezprostřední blízkosti nemohl mýlit.

Mourinhův tým se ale nevzdal. Remíza v bossově tisícím zápase? V žádném případě! Rui Patricio dvěma vynikajícími zákroky vychytal nájezdy Berardiho i Jeremieho Bogy, jednou jej ještě zachránila tyč. Na druhé straně se útočníci Říma nenechali odradit ani po smůle Tammyho Abrahama, který také trefil tyčku.

Rozřešení dramatu nachystali v samém závěru dva hráči z lavičky. Uzbecký útočník Šomurodov sklepnul míč pro Stephana El Shaarawyho a ten poslal parádní střelu od tyče do sítě. Mourinhovo jubileum skončilo kýženou, byť vydřenou výhrou.

„Během týdne jsem sobě i ostatním nalhával, že vůbec nejde o výjimečný zápas. Snažil jsem se přesvědčit sám sebe. Ale byl to pro mě výjimečný zápas, který si až do konce života budu pamatovat jako svůj tisící. Hrozil jsem se, že si budu na věky pamatovat porážku,“ vyprávěl portugalský kouč po zápase.

„Byla to neuvěřitelná senzace. Mohlo to skončit 6:6. 7:7, Sassuolo mohlo vyhrát 2:1. Rui Patricio měl pár úžasných zákroků, my netrefovali prázdnou banku. Byl to naproso výjimečný zápas,“ smekl Mourinho.

Co si z jeho tisícího klání budou pamatovat ostatní? Nejen drama završené výhrou, ale i to, že Mourinho zisk tří bodů slavil sprintem za svými svěřenci. „Tady jsem se necítil na to, že mi je osmapadesát. Cítil jsem se na dvanáct, čtrnáct let, na dobu, kdy jsem snil o fotbalové kariéře. Byl to běh dítěte,“ usmíval se spokojený „The Special One.“

Co musí portugalské trenérské ikoně dělat ještě větší radost? Jeho AS je po třech výhrách v tabulce první, o skóre před AC Milán a Neapolí, dalšími devítibodovými kluby. Když byl Mourinho v Serii A naposledy, loučil se historickým treblem - s Interem Milán ovládl Serii A, pohár i Ligu mistrů. Tak ohromného úspěchu teď nedosáhne, Římané se kvalifikovali jen do Konferenční ligy, bájné scudetto ale není nereálným cílem.