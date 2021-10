Juventus porazil AS Řím a má čtvrtou výhru v řadě, Neapol dál stoprocentní

Fotbalisté Juventusu porazili ve šlágru 8. kola italské ligy AS Řím 1:0, po nepovedeném vstupu do ročníku vyhráli počtvrté v řadě a posunuli se na sedmé místo o bod za čtvrté AS. Zvítězily také vedoucí Neapol, Atalanta Bergamo a Cagliari, které si připsalo první výhru v sezoně. Zápasy mezi Udine a Boloňou i Janovem a Sassuolem skončily nerozhodně.