Nedvěd: Finanční fair play nefunguje. Rýpl si do kritiků, prozradil rituál

Kralování Juventusu nad italskou Serií A skončilo. Po devíti titulech v řadě jej v minulé sezoně sesadil z trůnu Inter Milán. A vstup do nového ročníku rozhodně nepatřil k těm, na které jsou v Turíně zvyklí. První výhra přišla až v pátém kole, i proto je „stará dáma“ po sedmi kolech až sedmá. „Byli jsme kritizováni, ale někteří si možná nevšimli, že jsou tu kluby, které deset let nic nevyhrály,“ řekl pro server Calciomercato.com viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Reagoval i na situaci kolem finančního fair play.

Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace a jeden z nejvýše postavených mužů v Juventusu Pavel Nedvěd byl hostem Turínského knižního veletrhu, kde nejen že představil knihu La casa della Juve, věnovanou stadionu Juventusu, ale promluvil k několika tématům. Jedno z nich se týkalo logicky právě Allianz Stadium. „Jsem na náš stadion hrdý. Cítíme se tam skutečně jako doma. A to nejen my, platí to i pro naše fanoušky,“ prohlásil Nedvěd.

Na to konto prozradil, že během své kariéry hrál nejraději na domovském stánku Realu Madrid. „Santiago Bernabeu, tam když vstupujete na hřiště a vzhlédnete k tribunám, tak máte pocit, že jsou nekonečné. Vždy bylo příjemné tam hrát,“ zavzpomínal vítěz Zlatého míče z roku 2003. „Totéž platí i o Old Trafford (stadion Manchesteru United), tam na vás dýchne historie,“ dodal.

Nedvěda těší, že se na italské stadiony mohli vrátit fanoušci, byť zatím jen do 75 % kapacity. „Jsem rád, že to vláda umožnila, všichni ale budeme rádi, až to bude sto procent.“

Juventus aktuálně prochází obměnou, budováním. Někteří hráči, včetně hvězdného Cristiana Ronalda, přestoupili, jiní ukončili kariéru. „Máme v kádru mladší hráče. Vždy se díváme dopředu. Investovali jsme do budoucnosti, ta patří Juventusu,“ řekl Nedvěd.

Jeho slova padla i v souvislosti s tím, že „stará dáma“ byla kritizována po až čtvrtém místě, které obsadila v minulé sezoně. Po devíti titulech v řadě to byla změna. „Jsme na tlak zvyklí, vždy na nás je. Každý, kdo hraje za Juventus nebo pro něj pracuje, si toho musí být vědom,“ konstatoval Nedvěd.

Sám ví, že ve fotbale potřebujete zároveň i štěstí. S tím souvisí i mírná pověrčivost, o které na veletrhu rovněž promluvil. „Každý se snaží i tímto způsobem týmu pomoci. Proto vždycky chodím po schodech, kdežto Arrivabene (Maurizio Arrivabene, generální ředitel Juventusu) jezdí výtahem,“ prozradil Nedvěd.

Česká fotbalová legenda se vyjádřila i k problematice finančního fair play. „Ta absolutně nefunguje. Doufám, že UEFA si toho všímá. Cílem má být utratit to, co vyděláte, ne utrácet více. Samofinancování, to je linie, kterou musíme ctít,“ upozornil Nedvěd.