Barák ve Veroně řádí. Řídil výhru, už je mezi elitními střelci Serie A

Antonín Barák slaví se spoluhráčem Adrienem Tamezem branku do sítě Empoli • Profimedia.cz

Je to město lásky a on fotbal miluje. Antonín Barák v dresu Hellasu Verona září. Serie A ještě není v polovině svého kalendáře a český reprezentant už je kousek od překonání osobních statistik z minulého ročníku. Proti Empoli se 26letý záložník na výhře 2:1 podílel úvodním gólem a asistencí.

Nebylo to zrovna jeho typické zakončení. Raději branky střílí nohou. Silnější levačkou. Tentokrát si však Antonín Barák naběhl na centr do vápna z druhé vlny a hlavičkou poslal míč do branky Empoli.

Pátá trefa v aktuálním ročníku Serie A, která příbramského rodáka vyšvihla do TOP 10 střelců nejvyšší italské soutěže. Druhá asistence u vítězné trefy už jen podtrhla jeho fazonu a důležitost pro celek z Benátska..

„Důležitá výhra,“ těšilo českého fotbalistu. Verona je pět zápasů bez porážky. Během této série obrala o body Lazio, Neapol či Juventus. Koneckonců od „staré dámy“ dělí Baráka a spol. v tabulce pouhé dva body.

Stadion Marcantonia Bentegodiho proměnili hráči Hellasu v nedobytnou tvrz - posledních pět duelů pokaždé dopadlo triumfem domácích. Pocit porážky zde poznala i výprava AS Řím. „To je něco pro fanoušky, snad si to užívají,“ reagoval Barák na prodloužení vítězné série.

Sám český reprezentant je pro příznivce žlutomodrých jedním z nejdůležitějších postav. Společně s Nikolou Kaliničem a Giovannim Simeonem patří mezi nejproduktivnější hráče klubu. Zatímco v minulé sezoně nastřádal v 34 zápasech sedm branek a čtyři asistence, nyní už je na podobných číslech ještě před polovinou soutěže.

Co se týká tabulky střelců, posunul se bývalý záložník Slavie či Udinese to elitní desítky, kde je ve společnosti Cira Immobileho, Dušana Vlahoviče či Edina Džeka.

Vylepšit produktivitu si bude moci v sobotu v Janově proti Sampdorii, která neprožívá zrovna ideální časy. „Čeká nás náročný program, musíme si odpočinout, zregenerovat a nachystat se na zápas v Janově. Chceme domů přivést co nejlepší výsledek,“ dodala rozjetá opora Verony.

Antonín Barák proti Empoli

góly/asistence: 1/1

klíčové přihrávky: 4

přihrávky: 38/52 (73 %)

fauly/faulován: 1/1

Celkem v Serii A 2021/22

zápasy: 13

góly: 5

asistence: 2

xG/xA: 5,23/1,55