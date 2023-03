Dánský úkaz (20) jako Haaland? Řádí v reprezentaci, velkokluby v pohotovosti

Že by sever Evropy začal produkovat zase po krátké odmlce světové ofenzivní válce? Na Henrika Larssona ve Švédsku nostalgicky vzpomínají, Zlatanova éra pomalinku končí, na Jariho Litmanena dodnes pějí ódy hlavně fanoušci Ajaxu. A mohli bychom jít ještě dál do minulosti, ale proč? Na scéně už několik let řádí norský blesk Erling Haaland, ale evropské velkokluby už větří další mladý zázrak. Je z Dánska a jmenuje se Rasmus Höjlund.