Inter vyhrál páté derby v roce, hrdina chce titul. Stramaccioni chválil kouče

San Siro v úterý hostilo prestižní předkrm velkého svátku. Itálie v kvalifikaci na EURO 2024 hostila Ukrajinu a nezbytně potřebovala vyhrát. Úkol Azzurri splnili. Tři body za triumf 2:1 zajistil dvougólový střelec Davide Frattesi. Letní posila Interu, které se nedařilo ze sestavy vyšoupnout čtyřiatřicetiletého Arménce, jenž se v prvních třech ligových kolech nepodílel na jediné brance.

Italská média tak ihned začala spekulovat, že by trenér Simone Inzaghi měl dát mladému italskému reprezentantovi v derby s AC přednost. „Leccos jsem četl i slyšel, ale já Mchitarjana znám a vím, co od něj můžu čekat,“ nenechal se zkušený kouč zviklat a vsadil na osvědčenou sestavu. Perfektní tah.

Právě Mchitarjana totiž našel zcela osamoceného na malém vápně Federico Dimarco a Nerazzurri se už v 5. minutě souboje, do té doby stoprocentních celků, ujali vedení. „V týmu nás je 25 fotbalistů a trenér ví, koho má vybrat. Všichni máme stejný cíl. Přidat na znak klubu druhou hvězdu. Je jedno, kdo hraje, a kdo sedí,“ nepřipouštěl si spekulace bývalý záložník Arsenalu či Dortmundu.

„Úvodní gól ani nebudu komentovat. První čtyři minuty jsme měli míč na kopačkách jen my,“ kroutil hlavou nespokojený lodivod AC Stefano Pioli.

Jeho svěřenci byli opět potrestáni několik minut před přestávkou, kdy hezký brejk zakončil výstavní ranou do šibenice Marcus Thuram. „Úžasná trefa. Přišla přesně ve chvíli, kdy jsme ji potřebovali,“ liboval si Inzaghi.

Na zcela zaplněný milánský svatostánek začal po změně stran padat hustý déšť a Rossoneri brzy získali dojem, že jim prší štěstí. Rafael Leao se prosmýkl defenzivou Interu a uťal její dosavadní neprůstřelnost v nové sezoně. Jenže naděje červenočerných na dobrý výsledek rozprášil dvacet minut před koncem Mchitarjan svým druhým zásahem večera.

„Zaslouženě jsme snížili, protože jsme hráli dobrý fotbal, ale lehkovážně jsme bránili jejich protiútoky a oni nás za to trestali. Gól na 3:1 nás zlomil. Do té doby jsme byli ve hře, ale po této brance bylo mužstvo demoralizované a nedokázali jsme utkání odpovídajícím způsobem dohrát,“ vysvětloval Pioli, proč jeho mužstvo v závěru inkasovalo ještě další dvě branky na konečných 5:1 pro Inter. Nerazzurri tak slavili přímo historický triumf.

Vůbec poprvé totiž napříč soutěžemi vyhráli PĚT derby v řadě. Svému městskému rivalovi pak nasázeli PĚT kusů poprvé od roku 1974.

„Že jsem králem derby? V tuto chvíli jsem pouze rád za rodinu Interu. Tenhle zápas nám dal důležité vedení v tabulce, ale liga je ještě dlouhá a otevřená. Vůbec to není tak, že jsme nejlepším týmem v Itálii. Jen máme skvělý vstup do ročníku. Víme, že to zatím nic neznamená. Ještě přijde řada těžkých utkání a my na ně musíme být připraveni,“ zůstává Inzaghi nohama na zemi.

Pro sedmačtyřicetiletého trenéra přesto musí jít o jisté zadostiučinění. V průběhu minulé sezony se totiž objevilo mnoho hlasů, které volaly po jeho odvolání. I proto se nynějšího taktika Interu zastal jeho krajan a kolega, dobře známý v Česku.

„Kritika, která se na Inzaghiho snášela, byla naprosto přehnaná. Jako správný kapitán dovedl udržet nastavený kurz své lodi i přes bouři a nepříjemné vlny,“ vyjádřil svou podporu Andrea Stramaccioni, jenž vedl Inter od března 2012 do května 2013. V sezoně 2017/18 pak Ital působil na lavičce Sparty. Nyní je bez angažmá.