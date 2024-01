Itálií hýbe rasistická kauza: gesto od starosty, klub chce doživotní zákaz

Fotbal šel stranou. Ne, že by pozdní gól Noaha Okafora, který přihrál milánským tři body, neudělal hráčům radost, po zápase se ale stejně řešily spíše neomluvitelné události z první půle. V ní si francouzský brankář Mike Maignan opakovaně stěžoval na opičí skřeky a gesta domácích fanoušků. Ve 33. minutě si řekl: „Dost“. Sundal si rukavice a zamířil k tunelu.

Po několikaminutové domluvě rozhodčích, hráčů a realizačních týmů zápas pokračoval a nakonec byl i dohrán. „Jsou to ignoranti. Lidé na vás mohou bučet a pískat, to je normální, ale to, co se stalo, nepatří do fotbalu,“ komentoval následně elitní gólman.

V Itálii nejde o ojedinělý jev, s rasismem na tribunách bojuje Serie A dlouhá léta. Je to něco přes týden, kdy byla příznivcům Lazia za pokřiky na Romelua Lukakua uzavřena tribuna. Milán tentokrát rozhodně nechce nechat incident vyšumět a podle Gazzety dello Sport pracuje v zákulisí na kampani, která na problémy s rasismem bude poukazovat. Zároveň žádá i reakci od svého sobotního soka.

„Naše město je pro každého, Udine není rasistické. Proto jsem osobně pozval Maignana do našeho města, aby se účastnil určitých iniciativ a přinesl mladším generacím silné poselství o inkluzi,“ sdělil na Instagramu starosta severoitalského města Alberto Felice de Toni.

„Zároveň navrhnu městské radě, aby Maignanovi bylo při té příležitosti uděleno čestné občanství,“ doplnil.

U iniciativ a gest by to skončit nemělo. S jistotou se do situace vloží i policie, se kterou hodlá Udine spolupracovat. „Případ už otevřel veřejný žalobce, jakmile budou předány dokumenty, začne konat soudní systém. Udine chce pomoci identifikovat viníky a potrestat je doživotním zákazem vstupu na stadion. Policie zmiňuje, že jde o tři až čtyři jedince,“ říká Francesco Cosatti, novinář Sky Sports.

Po vysokém trestu volal na sociální síti i šéf FIFA Gianni Infantino a na stranu francouzského gólmana se postavily mimo jiné i fanouškovské tábory rivalů, třeba Juventusu. „Jako rodilý Furlánec jsem byl pobouřen. Jsme pohraničním regionem, kde byla tolerance a inkluze vždy hluboce zakořeněná do kultury. Pár idiotů stačilo k tomu, aby zničili pověst klubu, města i regionu,“ řekl legendární kouč Fabio Capello, který se narodil pár desítek kilometrů od Udine.

Pro italský fotbal, který momentálně bojuje s nedostatkem peněz, jde o další škraloup. Už tak hrozí odliv zahraničních hvězd, pokud se navíc hráči nebudou na hřišti a ve společnosti cítit v bezpečí a respektováni, budou mít o důvod víc odejít. I to určitě Milán musí při vyjednávání o nové Maignanově smlouvě brát v potaz.