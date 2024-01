Zkáza Serie A? Soutěž bez daňových úlev, hrozí odliv hvězd i sponzorů

Čtyři různí mistři za čtyři roky. Vítězství v Konferenční lize v podání AS Řím. Tři italské kluby v semifinále Ligy mistrů 2022/23. Tři evropská finále s italskou účastí v jedné sezoně. To vše dokazuje, že Serie A byla poslední roky na vzestupu. Jeden z hlavních důvodů? Nařízení nazvané „Decreto crescita“.

Co to je? Italská vláda tento nástroj představila v roce 2019 pro posílení tamní ekonomiky. Nebyl zaměřený primárně na sport, ale fotbal ohromně ovlivňuje. Cizinci, ale i místní, s daňovou rezidencí v Itálii, kteří v předchozích dvou letech v zemi nepracovali, si dle tohoto dekretu mohli danit jen 50 % svých příjmů. Itálie si tak chtěla zajistit příliv talentovaných pracovníků ze zahraničí napříč profesemi, kam samozřejmě spadá i fotbal. Období blahobytu ale končí.

Jedna vláda míní, další mění a Decreto crescita (tedy Dekret o růstu) byl po čtyřech letech zrušen. Italské kluby se urputně snažily, aby bylo nařízení prodlouženo přes lednové přestupové období, ale na to teď musí zapomenout. Přestupy to výrazně ovlivní už nyní a v lize panuje nespokojenost.

„Zrušení této daňové úlevy je pro fotbalový svět a ekonomiku země vlastním gólem. V Anglii trénuje náš skvělý kouč Roberto De Zerbi. Bez dekretu je nemožné ho přivést zpátky za peníze, které bere teď. To samé by platilo třeba o Josém Mourinhovi,“ naznačil šéf Interu Guiseppe Marotta, že nebýt této berličky, slavný Portugalec by do Serie A zamířil jen těžko.

V současnosti využívá Decreto crescita celkem 30 % ligových fotbalistů. Odpůrci daňové úlevy slaví, podle nich je „neitalská“ a odměňuje velké kluby, které nesází na domácí odchovance. Třeba Fabrizio Corsi, prezident skromného klubu Empoli ji označil za vtip. Zrušení naopak kvituje Italská fotbalová federace, která nedostatek domácího talentu vidí jako příčinu posledních dvou absencí Itálie na mistrovství světa.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Jsou to právě největší týmy, které poskytují smlouvy hvězdám jako Romelu Lukaku, Victor Osimhen nebo Rafael Leao, které benefitovaly opravdu nejvíce. Třeba AS Řím jen na hráčích ušetří za rok díky tomuto nástroji přes 21 milionů euro a to se nepočítá štědrá mzda pro Mourinha. AC Milán ušetřil přes 20 milionů euro, Juventus 17,5, Neapol 14.

Rozpočty klubů, které silně poznamenala pandemie koronaviru, jsou přitom už tak napjaté. Italský trh těžko může konkurovat tomu anglickému, německému či nyní saúdskému. Největšími lednovými obchody tak zůstávají přestupy Isaka Hiena z Verony do Atalanty (9 milionů euro) a Tajona Buchanana z Brugg do Interu (8 milionů euro). A v současné chvíli to nevypadá, že by někdo mohl dávat na stůl závratně vyšší částky. A ačkoliv smlouvy podepsané před 1. lednem 2024 stále běží bez daňových úlev, jakékoliv prodloužení nejlepších hráčů, bude stát kluby násobně víc.

„Bez Decreto crescita by liga v posledních letech nemohla podepsat ani polovinu hvězd, které přišly,“ řekl římský sportovní ředitel Tiago Pinto.

Kluby by tak rády pro fotbal výjimku, ta ale vypadá v současnosti nepravděpodobně. Pokud měla Serie A proti svým evropským konkurentům při námluvách hráčů alespoň nějakou výhodu, s odbitím půlnoci o ni 31. prosince přišla. Generální ředitel AC Milán Giorgo Furlani to označil za „destrukci italského fotbalu“ a jeho slova lze do jisté míry chápat. Pokud se dekret nějakým způsobem nevrátí, může „calcio“ ztratit hvězdy, trenéry, talenty, následně diváky a i sponzory.

Jak se po takovém vlastním gólu Itálie vrátí na nohy, je v současném inflací zatíženém světě těžko představitelné.