Další úprk do Německa před EURO? Hamburk chce „vysvobodit“ Zimu • koláž iSport.cz

David Jurásek už má v Hoffenheimu podepsáno, na přestupu Antonína Baráka do Neapole se pracuje a se změnou působiště může být na řadě další český reprezentant. David Zima sbírá v Turíně drobky a do základní sestavy má daleko. Zájem o něj je z Německa, třiadvacetiletý obránce by se ale zřejmě musel spokojit s druhou nejvyšší soutěží v Hamburku.