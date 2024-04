Je tohle konec? Pogbova cesta do hlubin noci a ke čtyřem rokům samoty

Uražený Paul Pogba pálí do United • Profimedia.cz

Jeden z nejnadanějších hráčů moderní éry si vrcholový fotbal už možná nikdy nezahraje. Paul Pogba neprošel antidopingovým testem a stihl ho čtyřletý zákaz činnosti. Je nepravděpodobné, že by se po trestu, tvrdším než úder pěstí, vrátil na nejvyšší úroveň. „Fotbal je krásný i krutý,“ řekl v září 2023. Od té doby je v izolaci a vede zatím marnou obhajobu. „Lidé na vás můžou zapomenout. Můžete udělat něco skvělého – a druhý den jste nikdo.“ To 31letému záložníkovi nehrozí. Je předurčen k tomu, aby se na něj vzpomínalo jako na varovný příběh o důsledcích špatných životních rozhodnutí. Mistr světa a talent, který zůstal na půli cesty. Dvě stránky Pogbovy mince, nedělitelné jako atom.

Na začátku září 2023 prošel tunelem a zmizel uvnitř stadionu Castellani. Spoluhráči z Juventusu ho volali zpět. Chtěli, aby přiběhl oslavit výhru 2:0 proti Empoli s fanoušky, kteří vážili cestu do Toskánska a hnali je vpřed. Paula Pogbu však ovládla nedočkavost. Bodnutí ve stehně v něm vyvolalo obavy z nejhoršího.

Od té doby, co si na turné v Americe (2022) přetrhl meniskus v levém koleni, už nebyl stejný. Svaly kolem operovaného místa se nadměrně namáhaly a zranění stíhala zranění jako pohroma pohromu ve Starém zákoně. Merde! Potřeboval se nechat vyšetřit. Byl to žalostný pohled. A zvlášť s odstupem času – tehdy byl na fotbalovém hřišti vidět naposledy. Nikdo nepředpokládal, že by si mistr světa a bývalý nejdražší hráč už nikdy nemusel zahrát.

O týden později přišla zpráva, že měl nepříznivý analytický nález ve vzorku antidopingové kontroly po úvodním utkání sezony v Udine, v němž zahříval lavičku. Dotyčným hormonem byl DHEA (dehydroepiandrosteron), což je porušení článků 2.1 a 2.2 kodexu Světové antidopingové agentury (WADA) o přítomnosti zakázané látky a jejím užití.

Suspendovaný Francouz nemohl až do vyřešení kauzy pobývat v tréninkovém centru Juventusu. Žádný kontakt se spoluhráči, žádná rehabilitace ani příprava. Jeho údělem bylo ústraní. V říjnu vzorek B, který si vyžádal Pogbův právní tým, potvrdil původní výsledek. Formálně se z nepříznivého nálezu stal nález pozitivní.

Pierfilippo Laviani, hlavní žalobce antidopingového tribunálu, zahájil vyšetřování, které