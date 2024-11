V Itálii píší: Schicka chce (zase) Juventus! Půl miliardy i jiná pozice

Už to tu jednou bylo. V létě 2017 Patrik Schick dokonce absolvoval v Turíně i lékařskou prohlídku. Nakonec však z transferu reprezentačního útočníka do Juventusu sešlo. Nyní se toto spojení objevuje znovu. „Stará dáma“ hledá již od ledna hledá posilu do ofenzivy a do oka jí padl právě český fotbalista. Podle italského deníku Gazzetta dello Sport je Schick se svým životopisem vytouženým příchodem. Celý transfer však musí překonat řadu překážek.