Neapol uspěla a dál vede Serii A. Inter po výhře přeskočil Atalantu

Fotbalisté Neapole zdolali v italské lize sestupem ohroženou Veronu 2:0 a mají v čele tabulky už čtyřbodový náskok. Inter Milán, který v Benátkách zvítězil 1:0 a vystřídal na druhém místě Bergamo, má však dva zápasy k dobru. Nováček hrál proti úřadujícímu italskému mistrovi bez záložníka Magnuse Kofoda Andersena, který dnes přestoupil z Benátek do Sparty.

Neapol se dostala do vedení už v páté minutě. Di Lorenzova střela se od tyče odrazila do zasahujícího Montipa a od zad bezmocného gólmana do branky. Konečný výsledek stanovil po hodině hry tvrdou ranou k tyči záložník Anguissa. Devětadvacetiletému Kamerunci na gól přihrál útočník Lukaku, jenž si k sedmi ligovým brankám připsal už šestou asistenci a je nejproduktivnějším hráčem Neapole. Verona je na posledním nesestupovém 17. místě s náskokem jednoho bodu na osmnácté Cagliari.

Svěřenci Antonia Conteho z úvodních 20 kol podvanácté udrželi čisté konto, což se Neapoli podařilo poprvé od sezony 1981/82.

V Benátkách padl jediný gól v 16. minutě, když hostující obránce Darmian dorazil vyraženou střelu Martíneze. Inter pošesté v řadě vyhrál venkovní zápas bez inkasované branky, což se mu povedlo poprvé. Benátky jsou předposlední, na záchranu chybí nováčkovi soutěže pět bodů.

Souboj dvou týmů bojujících o pohárovou Evropu mezi Boloňou a AS Řím skončil remízou 2:2. Římané šli v 58. minutě do vedení zásluhou Saelemaekerse, ale domácí dvěma rychlými góly otočili. Svěřenci Claudia Ranieriho zachránili alespoň bod až v osmé minutě nastavení díky proměněné penaltě Dovbyka. Sedmá Boloňa na pohárové příčky ztrácí tři body, manko o tři příčky horšího Říma je ještě o pět bodů vyšší.

Výsledky 20. kola Serie A:

FC Janov - Parma 1:0

Branka: 65. Frendrup

Benátky - Inter Milán 0:1

Branka: 16. Darmian

Boloňa - AS Řím 2:2

Branky: 61. Dallinga, 65. Ferguson z pen. - 58. Saelemaekers, 90.+8 Dovbyk z pen.

Neapol - Hellas Verona 2:0

Branky: 5. vlastní Montipó, 61. Anguissa