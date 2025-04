Čtete: Situace v TOP 5 ligách: Češi v bojích o záchranu. El Clásico o titul i možný unikát v Itálii

Titul

Hotovo ještě není, ale obhajoba Leverkusenu je velmi nepravděpodobná. Patrik Schick s Matějem Kovářem musí za šest kol stáhnout na vedoucí Bayern šest bodů, což vzhledem k výborné formě bavorského celku nebude nic snadného. Nikdo další už do boje o salátovou mísu promluvit nemůže. O to zajímavější pak budou boje o evropské poháry, do nichž se chce protlačit hned deset mužstev. Jedním z nich je pak i Borussia Mönchengladbach s Tomášem Čvančarou, která může naprosto reálně dojít do Ligy mistrů, ale zároveň také skončit úplně bez pohárů.

Šance na titul v Bundeslize:

Bayern: 96,24 %

Leverkusen: 3,76 %

Sestup

I tady je na opačné straně tabulky situace o něco komplikovanější než v horních patrech. Německo má navíc oproti první trojici evropských soutěží také baráž, což rozhodně není pro bundesligové celky jistota setrvání v nejvyšší soutěži. Velmi špatná je pozice všech aktuálně nejvíce namočených týmů, což hraje do karet početné české kolonii z Hoffenheimu. Adam Hložek, Robin Hranáč, David Jurásek a Pavel Kadeřábek by se podle výpočtů superpočítače Opty měli vyhnout přímému sestupu, i baráži. Jisté však není nic a klub miliardáře Dietmara Hoppa může děsit i velmi náročný los v závěru ročníku.

Šance na sestup z Bundesligy: