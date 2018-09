Bayern je v bundeslize pořád stoprocentní, Leverkusen poprvé vyhrál

Brémy vedly už 2:0, ale kolem poločasu o náskok přišly. Gebre Selassie v nastavení první půle nestihl být včas v souboji s Caiubym a Korejec Ku Ja-Čeol nedal Pavlenkovi šanci. A brzy po nástupu do druhé půle nedoskočil Gebre Selassie na dobře přetažený centr a po Maxově střele byl Pavlenka opět bezmocný.

Hostům ale pomohla hrubá chyba domácího brankáře. Nezachytil míč a před Klaassenem už byla jen prázdná branka. To už byl na hřišti v dresu Augsburgu i Jan Morávek, který nastoupil v 67. minutě.

Z výher se mohli radovat i další čeští reprezentanti. Vladimír Darida ale kvůli zranění chyběl Herthě Berlín při vítězství 4:2 nad Mönchengladbachem, které alespoň na chvíli dostalo tým z hlavního města do čela tabulky.

Jenže ve večerním utkání potvrdil Bayern Mnichov roli favorita na hřišti trápícího se Schalke a výhrou 2:0 se vrátil na první místo, kde má jako jediný po čtyřech kolech stoprocentní bilanci. Schalke je naopak bez bodu poslední.

Ondřej Petrák s Norimberkem zase oslavil první tříbodový zisk od postupu, neboť nováček doma přehrál Hannover 2:0 i díky hodinové přesilovce.

Absentoval i Pavel Kadeřábek, jehož Hoffenheim doma při přesilové hře přišel o vedení a remizoval s Dortmundem 1:1. Dělbu bodů vystřelil v závěru po hezké kombinační akci Pulisic.

Za Mohuč hrála nejmladší sestava

Utkání dvou účastníků Evropské ligy začal lépe domácí Frankfurt, který poslal do vedení v 26. minutě z dorážky Fernandes. Vyrovnání zařídil v 54. minutě z pokutového kopu Forsberg, který překonal gólmana Trappa při jeho stém startu v dresu Eintrachtu střelou doprostřed branky.

Trenér Mohuče Sandro Schwarz nasadil do zápasu s Leverkusenem základní jedenáctku s věkovým průměrem necelých 23 let, což byla nejmladší sestava v klubové historii v Bundeslize. Zápas rozhodla jediná situace z 62. minuty. Brandt nacentroval z pravé strany do pokutového území a míč uklidil do branky hlavou Havertz. Německý záložník potvrdil střeleckou formu, když navázal na dvě branky z utkání Evropské ligy proti Razgradu.

Německá fotbalová liga - 4. kolo:

Augsburg - Brémy 2:3

Branky: 45.+3 Ku Ja-Čeol, 47. Max - 34. Kruse, 36. Eggestein, 75. Klaassen)

Hertha Berlín - Mönchengladbach 4:2

Branky: 31. a 64. Ibiševič, 35. Lazaro, 73. Duda - 30. Hazard z pen., 68. Pléa

Hoffenheim - Dortmund 1:1

Branky: 44. Joelinton - 84. Pulisic

Norimberk - Hannover 2:0

Branky: 76. vlastní Anton, 77. Knöll

Wolfsburg - Freiburg 1:3

Branky: 61. Mehmedi - 8. Sallai, 21. Petersen z pen., 50. Frantz

Schalke - Bayern Mnichov 0:2

Branky: 8. Rodríguez, 64. Lewandowski z pen.

Leverkusen - Mohuč 1:0

Branky: 62. Havertz

Eintracht Frankfurt - Lipsko 1:1

Branky: 26. Fernandes - 54. Forsberg z pen.