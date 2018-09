Kadeřábek o Lize mistrů: Guardiolův fotbal je děs, Plzeň tu znají napůl

Díval jste se v televizi jako kluk na Ligu mistrů?

„Koukal jsem se vždycky, ale většinou jsem v prvním poločase usnul.“

Rodiče vám povolili prodlouženou večerku.

„Měl jsem to povolené, ale nevydržel jsem. (směje se) Hned jsem usnul.“

Měl jste oblíbený klub?

„To ne. Koukal jsem na všechny zápasy, které dávali. Ale že bych někomu vyloženě fandil, to ne.“

Jaký nejsilnější zážitek máte v paměti?

„Vzpomínám si na zápas Liverpool-AC Milán.“

Finále Champions League 2005.

„Jo, jak AC Milán vedl o půli 3:0 a Liverpool to pak senzačně otočil. Na to jsme se s tátou a bráchou koukali v obýváku.“

Předpokládám, že tohle utkání jste dosledoval až do konce. Jeho průběh nemohl nechat nikoho usnout.

„Jasně, to finále jsem dokoukal. Když hrála znělka Ligy mistrů na začátku zápasu, brácha si stoupnul před televizi jako hráč a já před něj jako to malé dítě, které jde vždycky s hráči na hřiště. Takhle jsme si s bráchou hráli na to, že bychom si jednou třeba mohli zahrát Ligu mistrů taky naostro.“

Vidíte, teď si to dáte naostro.

„Je to fantazie. Sice už jsem tu znělku zažil ve Spartě, když jsme hráli v předkole se Žilinou, a tady v Hoffenheimu v minulé sezoně s Liverpoolem, jenže pořád to byla jen kvalifikace. Teď už to bude přímo Liga mistrů.“

Vzpomněl jste loňské dvojutkání s Liverpoolem, který Hoffenheim po výsledcích 2:1 a 4:2 v play off vyřadil. I to byl zážitek, nebo to spíš přebilo zklamání?

„Převážilo zklamání. Když skončíte v německé lize na čtvrtém místě, tak téměř pravidelně postupujete do Ligy mistrů rovnou. Ale zrovna tohle byl výjimečný rok, takže jsme museli jít do předkola. A ještě jsme chytli Liverpool.“

Smůla na druhou.

„Pech. Byli jsme hodně smutní, že jsme nepostoupili.“

Na druhou stranu jste si zahrál na kultovním stadionu Anfield Road. To se kdekomu nepoštěstí.

„Zážitek to byl fajn. Hlavně se potvrdilo to, co jsem hodněkrát slyšel od různých lidí, a sice, že anglický tým je úplně jiný doma a venku.“

Venku horší než doma?

„Doma jsme byli oproti Liverpoolu lepším týmem. I když jsme prohráli, přehrávali jsme ho. Na Anfield jsme potom na pozadí průběhu prvního zápasu jeli s lehkou nadějí, že bychom tam mohli vyhrát.“

Ovšem nastalo vystřízlivění.

„Realita nás brzy vyvedla z omylu. Liverpool hrál neskutečně, od úvodního hvizdu byl o dvě třídy lepší. A tak to trvalo po celý zápas. Anglické týmy jsou prostě doma strašně silné.“

Co za tím stojí? Fantastická divácká kulisa?

„Na Anfieldu to samozřejmě hučák je, ale že by to bylo něco extrémního, si nemyslím. V Německu jsou stadiony taky plné a hučák tu je při každém ligovém utkání. V Liverpoolu to bylo možná ještě o něco víc, jenže nic, co by se nedalo zvládnout. Nedokážu si vysvětlit, proč jsou anglická mužstva doma tak silná.“

Takže jste nepodlehli bouřlivé atmosféře nebo nervozitě?

„Mohl to být jeden malinký faktor, ale klíčové bylo, že jsme naprosto prospali začátek. Po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:3 a de facto už bylo rozhodnuto. Zbytek zápasu již vlastně nebylo o co hrát.“

Liverpool je pověstný raketovým a kolmým přechodem do útoku. Jak se tomu čelí přímo na trávníku?

„Složitě, protože v útoku je Liverpool nesmírně kvalitní. Ti tři vpředu, kteří se v uvozovkách starají o celou ofenzivu, jsou neskuteční. Mané, Firmino, Salah, to je extratřída.“

Vy jste bránil Maného?

„Ani ne, oni se pořád točí. A ve finále je naprosto jedno, kdo na vás vyjde.“ (usmívá se)

Nejrychlejší zdálky vypadá Mohamed Salah. Je to tak?

„Nedá se to takhle říct. Oni jsou každý jiný typ. Mané je zase přímočařejší, hodně vyhledává souboje jeden na jednoho. Takže zrovna tyhle dva bych nesrovnával. Jsou odlišní, ale oba strašně nebezpeční.“

Lze tohle trio vůbec ubránit?

„Pokud připustíte souboje jeden na jednoho, jsou strašně těžko ubránitelní. To skoro nejde. Oni můžou udělat kličku doprostřed nebo do lajny. Jediná možnost je, že se je snažíte neustále zdvojovat. Jeden hráč zavírá lajnu a druhý střed. Pak se to jakžtakž dá bránit. Ale jakmile se jim dopřeje prostor, je to téměř neřešitelné.“

Letos už jste do předkola Ligy mistrů nemuseli, neboť jste šli do základní části přímo zásluhou třetí příčky v minulé bundeslize. Ale bylo to drama až do posledního kola, ve kterém jste si to rozdali o bronz s Dortmundem. Co vám z těchto dostihů utkvělo nejvíc v paměti?

„Vybavím si to, že po polovině sezony jsme byli na desátém nebo jedenáctém místě a říkali jsme si, že nemůžeme dopustit, aby rok poté, co jsme hráli Evropskou ligu, spadli z bundesligy. Opravdu jsme měli takové myšlenky. Ale druhá půlka sezony se nám naopak moc povedla. A vyhoupli jsme se až na třetí místo.“

A také rovnou do základní části Ligy mistrů!

„Nadobro mi zůstane v paměti zápas s Dortmundem. Byl to boj o všechno. Ve hře o Ligu mistrů byl s námi dvěma i Leverkusen. Potřebovali jsme vyhrát a ještě jsme se museli dívat, jak dopadne právě utkání Leverkusenu. Ale mělo to šťastný konec.“

K čemuž jste přispěl gólem.

„To byl bonus navíc. Zatím nejdůležitější trefa v kariéře.“

V šatně jste si potom i zazpívali. Co se v Hoffenheimu zpívá, když se něco velkého podaří?

„Zpívali jsme písničky týkající se Ligy mistrů a evropských pohárů. Furt to šlo v šatně dokola. Pak jsme měli společnou večeři a potom jsme se všichni rozprchli domů. Takže oslavy nebyly nijak extra velké.“

Kdo je nejlepší zpěvák v týmu?

„Nejvíc to hecuje Maďar Ádám Szalai. Ten je od rány, a když je potřeba za oslavy vzít, tak je on tím, který za to vezme. Klobásky ale nenosí.“ (usmívá se)

Klubový majitel, dolarový miliardář Dietmar Hopp, chodí do kabiny?

„Chodí za námi téměř pravidelně po domácích zápasech. V devadesáti procentech utkání se zastaví a něco nám řekne. Jezdí i na venkovní zápasy, ale tam do kabiny nechodí.“

Co vám říkal, když jste se dostali do Champions League?

„Říkal, že když přebíral Hoffenheim a vytahoval ho nahoru z páté nebo šesté ligy, tak jeho sen byl dotáhnout ho do Ligy mistrů.