Dortmund zase válí! Mladíci zapadli do systému a daří se jim, říká Koller

Trenér Lucien Favre přišel před sezonou z Nice a žádnou dobu hájení nepotřebuje. Po šestém kole vede bez porážky bundesligu a své soupeře střelecky drtí. „Mě to nepřekvapuje,“ říká Jan Koller, který v Dortmundu působil a kouče z francouzské ligy dobře zná.

„Nice tu pod ním předvádělo dobrý fotbal, a co sleduju, v tom samém pokračuje i v Borussii. Já tam shodou okolností nedávno byl na exhibici a představovali nám hráče. Zapadají do toho, co Favre hraje. Oni mají čtyřicet kilo i s postelí, ale funguje jim to. Kouč sází na techniku, kombinaci a rychlost, nebojí se tam dávat mladé,“ tvrdí bývalý útočník, jenž v klubu získal v roce 2002 bundesligový titul.

Čísla jeho slova o mládí potvrzují. Věkový průměr týmu činil v Leverkusenu 23,95 roku, což je druhý nejnižší v historii týmu. A třeba obranná čtveřice nastoupila ve složení Hakimi (19 let), Akanji (23), Zagadou (19) a Diallo (22).

„Sice tam byly v první půli chyby, ale hráli dobře,“ chválil je trenér Favre.

„Vzhledem k tomu, jak mladý jsme tým, si cením toho obratu tím víc. Pro mladé to bylo hodně těžké, otáčet poločasovou ztrátu 0:2,“ připojil se kapitán Marco Reus. Sám se o úspěch zasloužil vyrovnávacím gólem, celkem čtvrtým v sezoně. Po šesti kolech tolik branek ještě nikdy na kontě neměl.

Borussii vrátil do zápasu gól Jacoba Bruuna Larsena v 65. minutě. „Po tom gólu jsme viděli neskutečně nadržený, doslova chamtivý tým. Bylo skvělé to sledovat,“ komentoval to z televizního studia bývalý záložník klubu Sebastian Kehl.

Ale samozřejmé to nebylo. Vyhrát utkání, v němž v půli ztrácel dvě branky, je pro Dortmund totiž záležitost velmi výjimečná. Venku se mu nepodařila ještě nikdy, doma pak naposledy v roce 1982 proti Bochumi (3:2), před dlouhými šestatřiceti lety. A pro zajímavost, největší konkurent v boji o titul Bayern úspěšně obracel v roce 1988, když poločasovou ztrátu 0:2 zvrátil na 4:3. A kde že to bylo? V Leverkusenu, jako v sobotu…

Ještě dva muže je třeba zmínit. První, útočník Paco Alcácer. Proti Leverkusenu se postaral o obě rozdílové branky a po příchodu z Barcelony potřeboval na úvodní tři bundesligové góly jenom dva zápasy a v nich všehovšudy čtyři střely. Nebo ještě jinak – jenom padesát minut, pouze Joel Pohjanpal to stihl o dvacet minut rychleji.

Druhý, dvacetiletý anglický útočník Jadon Sancho. Zatím pouze střídá, nejvýš odehrál v lize třicet dva minut, ale stihl posbírat už šest asistencí, nejvíce v soutěži. Na podíl na brance potřebuje jen 73,5 minuty, nejméně v bundelize.

„Střídající hráči odvádějí dobré výkony,“ uznává Favre. Zase, čísla to dokládají. Náhradníci se gólem či přihrávkou podíleli na jedenácti z devatenácti tref týmu. Samotný údaj devatenáct gólů stojí také za vypíchnutí, další nejlépe střílející mužstva (Bayern a Hertha) zatím dala dvanáct branek.

Když se všechno takhle sejde, je z toho ligové vedení, byť pouze o bod před mnichovským obhájcem. „Že vedeme tabulku, je moc pěkné,“ říká Favre.

„Je to moc pěkné. Ale sezona je ještě mladá,“ zůstává opatrný brankář Roman Bürki.