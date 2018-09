Petrák kuriózně přišel o debakl v Dortmundu. Zablokoval si krk v letadle

Když nasedal do letadla, byl naprosto v pořádku. Po příletu do Dortmundu bylo ale vše jinak. Záložník Norimberku Ondřej Petrák si během cesty přivodil zranění, a to způsobem, který u fotbalisty není zrovna obvyklý, i když si pravděpodobně něčím podobným prošla většina lidí.

Chvilka spánku během letu či při jízdě autem, spuštěná klimatizace a po probuzení bolest krku... Petrákovi se tatáž věc přihodila ve chvíli, kdy si to ale určitě nepřál. A to při letu na zápas jeho Norimberku s Dortmundem.

Přes noc v hotelu se navíc bolest krku rozležela natolik, že bývalý hráč Slavie nemohl do duelu proti druhému týmu Bundesligy zasáhnout a sledoval ho jen z tribuny.

Ondřej Petrák z Norimberku zveřejnil na svém instagramu fotografii z lavičky náhradníků v Dortmundu. Nicméně kvůli zranění nebyl ani mezi náhradníky







„Je velká škoda, že Ondřej nebude hrát, naštěstí máme v týmu Patricka Errase, který ho může nahradit,“ uvedl před utkáním trenér Norimberku Michael Köllner. Zápas samotný se ale jeho týmu vůbec nepovedl a prohrál ho vysoko 0:7.

Při zpátečním letu se dostalo 26letému Petrákovi speciální péče. „Ondřej bude sedět velmi blízko mě, aby cítil teplo, které ze mě sálá a nebyla mu zima,“ žertoval norimberský kouč.

Podle informací německého deníku Bild by na tom měl být český středopolař už lépe a není vyloučeno, že zasáhne do sobotního zápasu proti Düsseldorfu. To potvrdil i Köllner. „Je to lepší, ale jeho nominaci necháváme stále otevřenou."