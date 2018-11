Mládí jde za titulem. Jak Dortmund staví tým, kde září 18letý šikula?

Že proti nim v zápasu Ligy mistrů stálo Atlético Madrid, tým s nejvybroušenější defenzivou v TOP ligách? Nevadí. Borussia mu na domácím hřišti nasázela hned čtyři branky a uštědřila mu tak nejhorší porážku v everopských pohárech v historii. Jednu z branek si připsal i Jadon Sancho, osmnáctiletý Angličan, který přišel z Manchesteru City za osm milionů liber a i v útlém věku už stačil v 17 soutěžních zápasech nasbírat pět gólů a osm asistencí.

Nejde ale jen o něj. "Podívejte se na naši základní sestavu v tom zápase," nabádal redaktora anglického Daily Mailu šéf akademie Lars Ricken. "Marco Reus, Mario Götze, Christian Pulisic, Bruun Larsen, to jsou všechno hráči, kteří vzešli z naší mládežnické struktury. I proto je na našem stadionu tak skvělá atmosféra, fanoušci se tu dlouhodobě identifikují s hráči," dodává.

Jeho slovům dává za pravdu i obsazení klubového vedení. Sám Ricken za jiný klub než BVB nikdy nehrál. Šéf prvního týmu Sebastian Kehl byl několik let kapitánem, rekordních deset let nosil pásku i Michael Zorc, hráč s největším počtem odehraných utkání v klubu, a v současné dobře dortmundský sportovní ředitel. Tenhle klub se vám prostě dostane pod kůže a nedovolí vám ho zradit.

K výčtu hráčů mohl Ricken přidat ještě třeba Achrafa Hakimiho, dvacetiletého beka hostujícího z Realu Madrid, nebo ještě o rok mladšího stopera Dana-Axela Zagadoua, který přišel z PSG. Nejvíce zájmu se ale jistě přitahuje Angličan Sancho.

"Soustředíme se na anglický trh," říká šéf prvního mužstva Sebastian Kehl. Bývalý záložník, který bořil útoky soupeře, teď spolutvoří evropsky konkurenceschopné mužstvo. "Jadon je dobrým příkladem. V Anglii se dobrým mladým hráčům nedostává šancí, protože klubová struktura je úplně jiná. Toho můžeme využít, ale musíme být rychlí," prohlašuje.

Dortmund se samozřejmě musí potýkat s konkurencí bohatých velkoklubů, které se mladé supertalenty snaží přetáhnout. Několik celků si brousí zuby na Christiana Pulisice, stejně tak, jak Barcelona získala Ousmana Dembélého. Katalánský klub za francouzského reprezentanta dal 105 milionů eur (2,7 miliardy korun).

"Nedalo se nic dělat, ta nabídka byla moc vysoká," řekl Kehl. "Je to takový kruh, musíme prodat hráče a hned vytáhnout jiné. Třeba Sergio Gomez, tomu je osmnáct let, a opustil barcelonskou akademii La Masia, aby mohl být u nás. Snažíme se, aby zesílil, ten bude další na řadě," dodal.

Dortmund se o mladé hráče stará pečlivě, ale nevodí je vyloženě za ručičku, postupně je učí samostatnosti. "Chvilku to trvá," řekl Kehl a opět pro srovnání zvolil Jadona Sancha. "Loni pro něj bylo všechno nové. Sem tam za ním cestuje rodina, ale jinak je tu sám. Nemáme někoho, kdo by za ním všude chodil a vodil ho do supermarketu. Musí stát na vlastních nohách. Jsme dostupní, ale nemůžeme se starat o všechno. V jistém bodě se o sebe hráč musí umět postarat, tak se vyvíjí jako osobnost," vysvětlil a doplnil, že klíčem je naučit se jazyk. Sancho už pomalu nabírá znalosti němčiny, dvakrát týdně se mu věnuje učitel.

V zázemí Vestfálského stadionu anglický mladíček s radostí sledoval fotky klubových legend s nadějí, že by mohl být jednou jako oni. Ale zůstává skromný. "Už jsem viděl mnoho mladých, talentovaných hráčů, kteří si mysleli, že jsou lepší, než doopravdy byli," řekl novinářům sám Sancho. "Já jsem normální kluk."

Na tohohle normálního kluka s abnormálním čichem na góly teď Dortmund sází. Pokud odolá vábení milionů, třeba ze svého bývalého klubu Manchesteru City, může být klíčovou postavou v cestě za dalšími tituly.