Tajná zbraň Nelson. Talent Arsenalu táhne Hoffenheim i z lavičky

V Premier League se z toho stává populární řešení. Místo toho, aby se talentovaní mladíci posílali na zkušenou do nižších soutěží v Anglii, cepují je top evropské ligy. V minulé sezoně to vyšlo Evertonu, který v Lipsku nechal zazářit Ademolu Lookmana, Arsenal se tak rozhodl pro podobný postup. Svůj zatím nevybroušený klenot, osmnáctiletého křídelníka Reisse Nelsona, poslal asi o 460 kilometrů vedle. V Sinsheimu, kde své domácí zápasy pod vedením mladého kouče Juliana Nagelsmanna hraje Hoffenheim, se anglický mládežnický reprezentant nebývale chytil.

Rodák z londýnské části Elephant and Castle si ligovou premiéru odbyl 15. září. Hoffenheim sice padl, Nelson se ale stačil uvést gólem, i když dostal prostor jen na čtrnáct minut. V podobném duchu se zatím táhne celé jeho německé angažmá – na hřiště nastupuje spíše z lavičky, v základní sestavě se objevil jen třikrát. I tak má ale za sedm ligových klání na kontě šest branek. V TOP 5 ligách najdete jen jediného produktivnějšího teenagera, a tím je Kylian Mbappé. Ten k suverénní jízdě PSG pomohl už 11 góly.

„Reiss je vždycky na správném místě, je pro nás velmi důležitý. Jsem rád, že ho tu máme, mám z něj velkou radost,“ rozplýval se nad formou mladičkého spoluhráče záložník Vincenzo Grifo. Nelson ovšem i přes fantastický výběr místa není jen doklepávačem z malého vápna.

175 centimetrů vysoký křídelník je noční můrou bránících hráčů, rychlý, šikovný, v situacích jeden na jednoho těžko zastavitelný jinak než faulem. Má všechny předpoklady pro to, aby následoval krajana Jadona Sancha, talent Dortmundu, který se ještě před 20. narozeninami probil do anglického národního týmu.

„Fakt, že Reiss Nelson dává tolik gólů, jen ukazuje, že Hoffenheim je ten správný klub pro jeho vývoj. Je to dobrý kluk, který do týmu skvěle zapadl,“ pochvaluje si anglické eso zadák Havard Nordtveit. Německý klub si ale Nelsonových služeb nebude užívat moc dlouho. Možná i kratší dobu, než bylo původně v plánu. Mladý šikula se má zpět na Emirates Stadium hlásit v létě, ozvali se ale mnozí, kteří by si jeho návrat představovali už v lednu.

Nejde jen o jeho formu, Arsenalu se na dlouhou dobu zranil Danny Welbeck, za dvojicí Pierre-Emerick Aubameyang a Alexandre Lacazette už má k dispozici jen nezkušeného Eddieho Nketiaha. Unai Emery, který londýnský klub od léta vede jako hlavní trenér, nevyloučil Nelsonův brzký návrat. Má ho koneckonců pod pravidelným dohledem.

„V týmu, kde může více hrát, se mu dostává větší porce minut, zodpovědnosti, a tím pádem i sebevědomí. Jsme s Reissem velmi spokojení, sledujeme ho v každém zápase. Už přemýšlíme, jak nám v budoucnu může pomoci,“ připustil španělský kouč. A sám Nelson? Ten je připravený na vše. „Teď se soustředím na fotbal v Německu. Pak se chci vrátit a být připravený hrát v prvním týmu Arsenalu. A když to bude až za rok? Tak ať,“ řekl novinářům.

I přes skromný přístup zůstává faktem, že Reiss Nelson raketově stoupá mezi nejzajímavější ofenzivní hráče Evropy. Tajná zbraň Arsenalu je v Německu pečlivě opečovávaná a tým, v němž mezi opory patří i český bek Pavel Kadeřábek, táhne klíčovými brankami do evropských pohárů. Fanoušci „kanonýrů“ musí už teď doufat, že třeba právě on bude mužem, kdo londýnský klub vrátí zpět na výsluní.