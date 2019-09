Nový Schickův domov: nenáviděný vetřelec Lipsko obešel pravidla | iSport.cz

Na začátku bylo slovo, a to z úst legendárního Franze Beckenbauera. Ten v roce 2006 poradil svému rakouskému příteli Dietrichu Mateschitzovi, aby jeho firma investovala do fotbalu v Německu. A protože tou firmou byl Red Bull, mohl si to známý miliardář dovolit.

Pro Mateschitze to nebylo nic nového. Red Bull už o rok dříve převzal klub v Salcburku, jemuž dal do názvu své jméno a dominuje s ním rakouskému fotbalu. Nyní si po letech evropského strádání zahraje Ligu mistrů.

Jenže – úspěch je jedna věc, Red Bull však podle jeho kritiků krade svým týmům duši.

Společnost se pokusila během let 2006 až 2009 investovat hned do několika týmů v Německu. Nejprve nabídla rakouská společnost investici ve výši 50 milionů eur do dnes již neexistujícího týmu FC Sachsen Lipsko, který se s finančními potížemi potácel ve čtvrté lize, ale německý fotbalový svaz celou věc vetoval. Důvodem byl strach z přílišného vlivu společnosti na chod klubu a vetknutí jména společnosti do názvu klubu, tak jako tomu bylo v případě Red Bull Salzburg.

Výrobce energetických nápojů poté postupně kontaktoval tradiční kluby ze západního Německa – St. Pauli sídlící v Hamburku, jehož vedení okamžitě poslalo celou věc k ledu poté, co zjistilo, že Red Bullu jde o víc než klubový sponzoring,