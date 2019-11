Divočina v bundeslize. „Mladý býk“ srazil kouče soupeře, pak se to mlelo | iSport.cz

Kapitán Frankfurtu David Abraham dostává červenou kartu poté, co srazil k zemi kouče Freiburgu Christiana Streicha • Profimedia.cz

Kouč Freiburgu Christian Streich leží na zemi poté, co ho srazil kapitán Frankfurtu David Abraham • Profimedia.cz

Divoké závěrečné minuty přineslo utkání 11. kola bundesligy mezi Freiburgem a Frankfurtem (1:0). V nastaveném čase druhé půle zboural hostující kapitán David Abraham domácího kouče Christiana Streicha. Na to reagovala freiburská lavička, která okamžitě na 33letého Argentince vystartovala. Výsledkem mely byly dvě červené karty, celkově v utkání padly tři.

Bundesligový duel mezi Freiburgem a Frankfurtem byl hodně vypjatý. Už v závěru prvního poločasu rozhodčí Felix Brych vyloučil hostujícího obránce Gelsona Fernandese. To hlavní se ale odehrálo až v nastavení druhého dějství.

Za stavu 1:0 pro Freiburg, který vedl po gólu Nilse Petersena, neudržel nervy kapitán Frankfurtu David Abraham a ve chvíli, kdy běžel pro míč, který skončil v autu, doslova zboural domácího trenéra Christiana Streicha. „Provokovali ho, ale ani tak by se to nemělo stát. Bude to mít důsledky pro všechny zůčastněné,“ uvedl Fredi Bobic, sportovní ředitel Frankfurtu.

Hned vzápětí na něj vylétli všichni, kdo v ten moment seděli na freiburské lavičce náhradníků, a začala strkanice. Ta vyvrcholila červenou kartou pro Abrahama, ale také pro domácího Vincenza Grifa. Ten byl potrestán za to, že frankfurtského provinilce chytil při jeho nahánění za obličej.

„Trenér je posvátný. To by se ve fotbale dít nemělo. Byl pravděpodobně hodně fristrovaný. Předpokládám, že dostane vysoký trest. Nemyslím si, že ho před Vánoci ještě uvidíme na hřišti,“ tuší expert Sky a bývalý německý fotbalista Didi Hamann.

„Fotbal je kontaktní sport,“ uvedl kouč Streich, který se v první chvíli snažil zpevnit a náraz ustát. Byl to vyhecovaný zápas, musíme se uklidnit a dál o tom hloupě nemluvit. V 54 letech vás holt může mladý býk přejet, proti němu už se neudržíte,“ zlehčil situaci trenér Freiburgu.

Sám Abraham se po zápase Streichovi omluvil. „Jsem velmi rád, že jsme si to vyříkali a je mezi námi vše v pořádku,“ uvedl kapitán Frankfurtu, který dle slov kouče Freiburgu dokonce zavtipkoval, když mu při vzájemném rozhovoru měl říct, že si myslel, že má větší stabilitu.