Střelec z EURO Kliment: o podzimu v páté německé lize i petici proti kouči | iSport.cz

Stuttgart si Jana Klimenta vyhlédl na ME do 21 let. • profimedia.cz

Jan Kliment to s náročným trenérem neměl vůbec lehké • koláž iSport.cz

Z nuly na sto a pozvolně opět dolů. Příběh o tom, jak Jan Kliment před pěti lety hattrickem sestřelil na domácím EURO do 21 let Srby a prodal se do Stuttgartu, zná kdekdo. Užil si chvíle slávy. Dnes však neví, kde bude dál hrát. V dresu rezervy VfB se po 15 měsících vrátil k fotbalu. A kromě kondičního manka odolával i přísnému kouči. „Třikrát do týdne byly dvoufázové tréninky, dokonce i v den zápasu jsme hodinu a půl před výkopem trénovali,“ kroutí hlavou v rozhovoru pro iSport Premium.

Měl to rozjeté na druhý zahraniční přestup. V dánském Bröndby Kodaň si odchovance Jihlavy oblíbili. Spekulovalo se, zda hostování ze Stuttgartu nepřemění v trvalý přestup. Nebýt vážného zranění kolene (přetržený přední zkřížený a postranní vaz), zřejmě by dnes Jan Kliment nesháněl angažmá. Ale i takové příběhy fotbal přináší. „Jsem z toho nervózní, už aby se začalo něco dít,“ vykládá šestadvacetiletý útočník o své nezvyklé roli.

Po patnácti měsících jste v létě opět nazul kopačky, běhal a střílel góly. Oddechl jste si, že jste zase zpátky?

„Určitě. Cítím se dobře, můj zdravotní stav je daleko lepší než po první operaci. Koleno nenatejká, ani mě nebolí, takže po téhle stránce je to velmi potěšující. Zahrál jsem si zase chvilku fotbal, takže to je také pozitivní, i když v B-týmu Stuttgartu to nebylo úplně jednoduché, ale jsem rád, že jsem zpátky.“

Na podzim jste nastupoval až v páté nejvyšší německé soutěži. Nepřipadal jste si mezi tamními hráči spíš jako Ronaldo?

„Není to daleko od pravdy. Úroveň skutečně není bůhvíjak obrovská, ale pořád je to německý fotbal. Záleží také na tom, s jakými hrajete spoluhráči. Celý podzim jsem však pojal tak, že si chci po dlouhé době hlavně zahrát fotbal a dostat se zpátky do zápasové kondice, která mi pochopitelně chyběla. Nešel jsem si tam něco dokazovat.“

Stuttgart vám dal šanci, ačkoliv naznačil, že s vámi do budoucna nepočítá. To asi mladé pušky, které čekají v béčku na šanci, nemuseli mít zrovna radost. Brali vás?