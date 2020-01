Suchý o vleklém zranění: Už jsem byl zoufalý. Teď chci bojovat i o EURO | iSport.cz

V zářijovém utkání za národní tým v Černé Hoře hrál obránce Marek Suchý naposledy. Pak už ho zdravotní trable se zadním stehenním svalem na hřiště nepustily. Trápily ho do konce podzimu, léčba nešla podle představ. „Už jsem byl chvílemi zoufalý,“ svěřuje se Suchý. Pomohla mu až návštěva u chiropraktika v Mnichově. Teď hlásí návrat. Za Augsburg by mohl naskočit do hry už v sobotu proti Dortmundu.

Na začátek mám obligátní, ale ve vašem případě nutnou otázku: Jste po zranění fit?

„Zaplaťpánbůh po dlouhé době mě při tréninku nic nebolí. Za to jsem hrozně rád. Ale na podzim to pro mě bylo trápení.“

Můžete popsat, co přesně se vám stalo?

„Už během letní přípravy jsem měl problémy, pořád mě tahal zadní stehenní sval. Snažili jsme se to nějak řešit, ale bohužel se to ukázalo jako komplikovaná věc. Do té doby jsem podobné potíže neměl, neznal jsem to. Snažil jsem se své problémy popsat a zdravotnímu týmu napovědět, ale bylo to i pro mě osobně komplikované. Nebyla to standardní bolest, kterou by bylo možné jednoduše identifikovat. Vyvrcholilo to tím, že jsem si natrhnul úpon stehenního svalu. Něco podobného se teď stalo Harrymu Kaneovi, který dokonce musel na operaci. Jemu se to asi přetrhlo úplně, já to měl jen natržené.“

Šla pak léčba podle plánu?

„Bohužel ne. Prognózy říkaly, že bude minimálně osm týdnů trvat, než budu moct jít do plné zátěže. To vycházelo někdy na listopad. Pracoval jsem individuálně, ale