Brémy se topí v krizi. Pavlenkova série za bídnou obranou i hloupé karty | iSport.cz

Za výsledkovým propadem Brém a hrůzostrašnou formou v posledních utkáních může mimo jiné stát taky rozsáhlá marodka a nedisciplinovanost, se kterou se mužstvo pod vedením Floriana Kohfeldta celou sezonu potýká. „Je frustrující být týden co týden ve stejné situaci. Jsme stále plně motivováni, ale jsme na hřišti příliš měkcí. Musíme ukázat více energie,“ smutnil po poslední prohře kouč Werderu.

Když Jiří Pavlenka v brance domácích Brém vybíhal k sobotnímu zápasu proti Unionu Berlín, nováčkovi nejvyšší německé soutěže, možná ještě netušil, že svým 89. startem v dresu Werderu v řadě právě vytvořil jeden rekord. Pavlenka od svého přestupu na sever Německa ze Slavie v červenci 2017 totiž nechyběl v žádném zápase v brance Brém a jeho série se stala aktuálně nejdelší v celé bundeslize. Po závěrečném hvizdu ho to však pravděpodobně vůbec netěšilo.

Brémy přitom vstupovaly do víkendového ligového utkání namotivovány domácí pohárovou výhrou proti Dortmundu a byl to opět Pavlenka, kdo několika klíčovými zákroky uhájil těsnou výhru 3:2, a tím pádem i postup do čtvrtfinále DFB-Pokal. Stejný scénář se opakoval i v sobotu. Po nezáživném prvním poločase nejdříve Pavlenka čtyři minuty po změně stran vytáhl parádní zákrok proti hlavičce Sebastiana Anderssona.

O tři minuty později ale už český brankář tahal míč ze své sítě, když ho zblízka prostřelil Marius Bulter. V 72. minutě pak po podobné akci tentýž hráč svým druhým gólem večera zajistil, že všechny tři body si ze severu Německa odvážejí zpátky do Berlína hosté.

„Zatím jenom stoupá vzhůru. Každopádně je to klidný kluk, který se občas zastaví a koukne se na sebe do zrcadla a zůstává nohama pevně na zemi. Na druhou stranu pak exploduje na hřišti,“ chválil po utkání dvougólového střelce jinak odměřený kouč Unionu Urs Fischer.

Pavlenka pod palbou

Brémy tak jen prohloubily svoji krizi a zůstaly přikovány na předposledním sedmnáctém místě tabulky. Nutno podotknout, že právem. Ligová bilance Werderu v poslední době je hrůzostrašná. Tým ze severu Německa vyhrál jen dvě z posledních jedenácti ligových utkání. V těch zbylých devíti odešel poražen.

Brémy mají také, společně s patnáctou Mohučí, nejhorší defenzivu v soutěži. V průběhu jednadvaceti kol musel Pavlenka tahat míč ze své sítě osmačtyřicetkrát. Mimochodem, český gólman má čtvrtý nejvyšší počet zákroků ze všech brankářů v Německu – 69.

K tomu připočtěte po Düsseldorfu druhý nejhorší útok v soutěži (25 vstřelených branek) a je jasné, že Brémy mají vážný problém na obou stranách hřiště. Ale jak je možné, že tým, který v minulé sezoně až do posledního kola hrál o účast v evropských pohárech, která mu nakonec o jedno místo unikla, spadl až takto hluboko? Odpověď je, že z velké části za to mohou zranění.

Brémy se celý ročník musejí potýkat s širokou marodkou. V současné době Werderu chybí také bývalý český reprezentant Theodor Gebre Selassie, který si v půlce prosince vážně poranil sval a jeho návrat zatím ani teď není na pořadu dne. A pak jsou tu další hráči. Brémy v létě za necelých sedm milionů eur přivedl z Hannoveru útočníka Niclase Füllkruga, který stihl v prvních čtyřech kolech bundesligy vstřelit dvě branky, než si vážně poranil koleno a sezona pro něj skončila.

Na severu Německa také v létě na hostování s opcí zakotvil zkušený a spolehlivý stoper Ömer Toprak. Jenže ke vší smůle kvůli různým svalovým problémům zasáhl na podzim jen do čtyř duelů, avšak plusem pro Brémy je, že po čtyřech jarních kolech zatím Toprakovo tělo drží.

Stejný případ je pak i švýcarský obránce Michael Lang, který pro změnu krátce před startem druhé poloviny bundesligy kouči Kohfeldtovi vypadl opět pro svalový problém. K tomu připočtěte kupříkladu vleklé zdravotní problémy klubové ikony Philippa Bargfredeho, kterého zranění pustila jen do devíti utkání v probíhající sezoně. A tak bychom mohli pokračovat dále.

Nejsme chytří, zlobí se kouč

Mimo jiné sráží Brémy taky nedisciplinovanost. Klub je se 46 obdrženými kartami čtvrtým nejtrestanějším mužstvem ligy. A navrch ještě hráči Werderu obdrželi tři červené karty. Přitom s 250 spáchanými fauly jsou Brémy „až“ osmým nejvíce faulujícím týmem v lize.

„Nedostaneme často žlutou ve skutečném souboji, kde můžeme soupeře od určitých věcí odradit, ale vždycky ji dostaneme za úplně zbytečné věci. Nechováme se jednoduše chytře, a to je jeden z důvodů, proč jsme v takových problémech,“ láteřil po prohře s Unionem sportovní ředitel klubu Frank Baumann.

Ostatně staronová posila Brém, útočník Davie Selke, vyfasovala v sobotu svou druhou žlutou kartu ve dvou startech a kvůli páté žluté celkově bude Brémám chybět příští týden na hřišti Lipska. Do toho připočtěte, že v zápase s Unionem viděl žlutý kartonek z rukou sudího za řeči obránce Kevin Vogt a Marco Friedl za potyčku se soupeřem.

Vzhledem k bídnému postavení v tabulce se také mohutně spekuluje o pozici kouče Floriana Kohfeldta, jenž Brémy trénuje od roku 2017 a v létě s klubem podepsal nový, vylepšený kontrakt, který ho na severu Německa váže až do roku 2023.

A i když některá německá média píšou, že si Brémy už začaly oťukávat případnou náhradu na post hlavního trenéra, hráči a vedení klubu za sedmatřicetiletým trenérem zatím stojí. „Nemusíte se mě na Florianovu pozici ptát každý týden. Plně za ním stojím. Nebyli bychom v jiné situaci s jiným koučem. Jsme přesvědčení, že se z toho dostaneme společně,“ uvedl sportovní ředitel Baumann.

Stejně se o své pozici vyjádřil i sám trenér. „Pořád mám plnou důvěru ve svou práci. Můžu jen říct, že já budu nadále bojovat a můžu obstát v očích fanoušků jen skrze výkony. Jsme Werder Brémy, musíme zůstat v bundeslize. Nemyslím na sebe, mým jediným zájem je klub,“ řekl po další prohře Kohlfeldt, který před áčkem Werderu vedl mládežnické týmy a následně B tým Brém.

Faktem však zůstává, že pod jeho vedením působí Brémy na hřišti často bezkrevným dojmem a nikterak jinak tomu nebylo během víkendového utkání proti Unionu.

Podobně to viděl ostatně i Baumann: „Všichni máme za současnou situaci zodpovědnost, ale v první řadě je za ni zodpovědný tým a hráči. V úterý, v poháru proti Dortmundu, nás obzvlášť zaujala vášeň, ochota pracovat a vynutit si na hřišti určité věci. To vám dává sebevědomí, díky kterému můžete ve fotbalu zazářit. Dnes tomu tak bohužel nebylo. Na hřišti jsem viděl mnohem méně vášně, ochoty a odvahy. To není něco, co chcete vidět, když bojujete o záchranu. Zápas jsme ztratili i díky tomu.“ Hráči však, podle všemožných zpráv, za svým koučem stoprocentně stojí.

Werderu také nepřeje los. Následující dvě utkání totiž bude hrát proti Lipsku a Dortmundu – týmům bojujícím o titul. A do toho si připočtěte nutnost hrát čtvrtfinále německého poháru proti Frankfurtu. Brémy tak nečeká nic lehkého. „Ztratili jsme zápas proti Unionu úplně zbytečně kvůli nedostatku zápalu. Teď už budou zápasy jen a jen těžší, protože jich do konce ligy zbývá méně a méně,“ glosoval situaci v sobotu odpoledne Baumann.

Brémy však budou potřebovat, ať už bez Kohlfeldta nebo s ním, v posledních 13 utkáních probíhajícího ročníku výrazně zabrat, protože jinak je čeká druhý sestup v historii klubu. Ten první přišel po sezoně 1980/81 a úpadek Werderu pak trval až do chvíle, než tým převzal Otto Rehhagel.