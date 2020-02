Haaland zase pálil, postup ale slaví Pavlenka. Nora vychytal v klíčové chvíli | iSport.cz

Brankář Jiří Pavlenka vychytal fotbalistům Brém postup do čtvrtfinále Německého poháru. Werder doma zvítězil nad Borussií Dortmund 3:2, českého gólmana v závěrečné půlhodině překonali střídající teenageři Erling Haaland a Giovanni Reyna. Devatenáctiletý Nor Haaland skóroval i ve čtvrtém soutěžním utkání po přestupu do Borussie, celkově dal už osm branek.