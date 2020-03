Mladý kouč Schicka: o odmítnutí Realu i plánech. Baví se i na skateboardu! | iSport.cz

Jeho příběh je pozoruhodný. Juliana Nagelsmanna, fotbalového trenéra pocházejícího z města Landsberg na Lechu, a jeho pokrok sledují elitní kluby napříč celou Evropou. Není divu, v pouhých 32 letech se vyšvihl mezi ty vůbec nejlepší.

Přitom vše odstartoval rok, na který by Nagelsmann pravděpodobně nejraději zapomněl. Ve 20 letech, kdy hrál za Augsburg, si vážně zranil koleno, jeho fotbalová kariera tím skončila. To ale nebylo vše. O pár týdnů později náhle zemřel jeho otec.

Časem se s tím vyrovnal a převzal odpovědnost za vedení rodiny. Navíc tehdejší kouč B-týmu Augsburgu Thomas Tuchel, dnes trenér PSG, mu nabídl práci skauta, které se ujal v lednu 2008. A právě tehdy se vše zlomilo. V létě téhož roku jej angažoval Mnichov 1860 jako asistenta trenéra týmu U17 a po dvou sezonách se přesunul k sedmnáctce Hoffenheimu.

V celku z Bádensko-Württemberska začala stoupat jeho hvězda. Od ledna do června 2013 dělal asistenta u áčka, následně vedl přibližně dva a půl roku jako hlavní kouč tým U19, až se z něj v únoru 2016 stal hlavní muž na lavičce áčka.

Jeho úspěch v bundeslize byl v Hoffenheimu okamžitý. S týmem, který bojoval o záchranu, se nakonec dostal na 4. místo a vybojoval účast v Lize mistrů.

V létě 2019 po něm sáhlo Lipsko, se kterým se aktuálně snaží ukončit sedmiletou nadvládu Bayernu nad bundesligou, i s českým útočníkem Patrikem Schickem. Zároveň bojuje o postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, kam má po výhře 1:0 v úvodním duelu na hřišti Tottenhamu slibně nakročeno.

Vše ale mohlo být jinak. O mladého, talentovaného kouče měl zájem Real Madrid. Nagelsmann ho ale odmítl. „Řekl jsem ne, ale důležité je říct, že jsem před sebou neměl smlouvu. Chtěli schůzku,“ objasnil.

„Mám spoustu času. Nemám pět let na to, abych vydělal všechny peníze. Mám na to deset, dvacet let. Pokud je vám padesát, tak Realu ne neřeknete. V mém věku se ale mohu rozhodnout, co je správné. V Hoffenheimu mám prostor na chyby, z nichž se následně můžu použit a stávat se tak lepším trenérem. To v největších klubech nemáte. Pokud budete prohrávat, nebude se řešit proč, vyhodí vás,“ dodal.

Muž, kterého kdysi nazval bývalý německý brankář Tim Wiese „Mini-Mourinhem“, se vyznačuje útočným stylem, ve kterém pevně věří svým hráčům. „Vždy se bavte,“ říká jim.

„Máme určitá pravidla, ale pokaždé je to o hráčích, kteří musejí hledat správné prostory a ideální řešení v daných situacích. Hlavní je pobavit fanoušky. Není to jen o obraně. V Mourinhově a mé kariéře jsou podobnosti, ani jeden z nás nehrál profesionální fotbal, ale náš způsob hry není stejný,“ uvedl Nagelsmann, který zároveň tvrdí, že 30 procent je o taktice, ale 70 o jednání s osobnostmi.

O tom tak trochu svědčí i jeho přístup k trestání hráčů a případným pokutám. „Mnohem lepší než platit peníze je trávit čas s lidmi, kteří na tom nejsou dobře. Hráčům to dá víc, když musejí jít do nemocnice a mluvit například s nemocnými dětmi,“ tvrdí.

Nagelsmann se celkově snaží držet si s hráči blízký vztah. Pomáhá mu k tomu právě i jeho nízký věk. „Mluvíte stejným jazykem. Znáte sociální sítě. Je o to snazší se s nimi bavit, když jste téměř stejně staří, jako oni. Víte, čemu se smějí a zároveň i vy s nimi můžete vtipkovat,“ řekl.

Jeho vášeň a zaujetí pro fotbal jsou obrovské. Člověk by si až řekl, že se ničemu jinému nevěnuje. Opak je ale pravdou. Nagelsmann má řadu zajímavých, až adrenalinových koníčků. Snowboarding, lyžování, paragliding, jízdu na horském kole i na skateboardu.

„Když mě fanoušci vidí projíždět městem, smějí se. Nemohou uvěřit tomu, že vidí kouče Lipska na skateboardu. Mají to rádi, nikdy neřeknou: ‚To je blázen.‘ Uznávají, že žijete normální život,“ těší Nagelsmanna.

Navrch „trénuje“, aby se mohl stát pilotem lehkých letadel. Často také utíká do vrcholků poblíž Lipska. „Žádný mobil, žádný WhatsApp, žádná setkání. Jen krásná krajina. Cítíte se tam volný a také menší. Můžete dýchat zhluboka. To mi pomáhá vypnout a zahnat špatné dny. Nemůžete pořád mít jen fotbal, fotbal, fotbal...“ uvědomuje si.

Jeho plán do budoucna je zřejmý, chce být úspěšný, ale... „Chci teď tak deset dvanáct let trénovat a být stále v dobrém věku. Nechci jednou skončit, jít do důchodu a moct už jen ležet v posteli. Ale kariéru nemůžete naplánovat. Chci vyhrávat tituly, pokud se tak v příštích deseti letech nestane, budu pokračovat dál. Pokud ale existuje šance, že bych třeba po dvanácti letech skončil a začal dělat jiné věci, třeba žil v Alpách, byl bych velmi šťastný. To by bylo perfektní,“ přál by si Nagelsmann.