Příběh zabijáka Haalanda: mazec už v sedmnácti i Ronaldův jídelníček | iSport.cz

"Tak co, tati, bylo to v šatně v Leedsu?" I na to se může Erling Haaland zeptat tatínka Alfa-Ingeho po historce po Jana Aageho Fjortofta • Profimedia.cz

Mistr světa Lothar Matthäus, který si nikdy a před nikým nebere servítky, konstatoval: „Dívat se na Dortmund s ním v útoku je pastva pro oči.“

Marco Reus, kapitán Borussie Dortmund, pronesl: „Takového útočníka jsme neměli od odchodu Roberta Lewandowského.“ Lucien Favre, kouč vestfálského obra, poznamenal: „Má v sobě něco speciálního!“

O kom všichni básní?

O teenagerovi, jenž premiéru v německé nejvyšší soutěži ozdobil gólem už po 183 vteřinách pobytu na trávníku. A ve stejném duelu přidal další dvě branky. Jako náhradník. O teenagerovi, který debut v Champions League orazítkoval hattrickem za jeden poločas. O teenagerovi, jenž v play off Ligy mistrů sestřelil dvěma zásahy Paris SG s Neymarem a Mbappém v sestavě.

Erling Haaland je nový fotbalový superhit. Ještě mu nebylo dvacet a už mu mnozí předpovídají kariéru a la Messi či Ronaldo.

Není to předčasné? Jeden superzázrak z Norska tu byl nedávno, a jak dopadl. Martina Ödegaarda koupil v šestnácti za 3 miliony eur Real Madrid. Počítal s ním do áčka. Jenže talent obrovský tlak neustál a místo hvězdné budoucnosti se potácí po hostováních. Nyní pookřál v San Sebastianu.

Jeho krajan teď čelí podobnému riziku. Superlativy se na něj hrnou ze všech stran, popularita strmě stoupla, počet sledujících na jeho instagramovém účtu překonal 3 miliony a každým dnem skokově narůstá. Očekávání jsou enormní.

„Jsem jen kluk z Bryne a pořád jím budu. Potřebuji zůstat věrný sám sobě. To se nezměnilo. Já prostě musím být pořád já,“ ujišťuje Erling Haaland.

To samo o sobě nic neznamená. Víte, co odpovídal Ödegaard, na dotaz, jestli se vyrovná s humbukem kolem něj? „Jasně, jsem přece normální kluk.“

Přesto má Haaland větší předpoklady, aby se stal superstar. Na vrchol se škrábe postupně a s rozumem. Nechce všechno hned. Navíc má všestranné sportovní základy a rodinu, která hlídá, aby mu nenapršelo do nosu.

„Je mnohem větší profesionál, než jsem byl já v jeho věku,“ zdůrazňuje Alf-Inge Haaland, tatínek norské komety.

V nadsázce dává k dobru historku, že se synem to nemohlo dopadnout jinak, neboť ho počal v kabině Leedsu United, za který tenkrát hrával. Podstatné jsou však sportovní geny, jež v rodině Haalandů opravdu nechybí.

Alf-Inge si vydělával fotbalem i v Manchesteru City. A nebýt vážných zranění, mohl udělat na Ostrovech hlubší stopu. Kariéru mu ukončil kriminálním úmyslným faulem na pravé koleno Roy Keane, drsňák Manchesteru United. Sice za to viděl červenou kartu, ale Haalandovi seniorovi to už mohlo být jedno. Ve třiceti musel přemýšlet, čím se bude živit dál. Vrátil se do Bryne, malebného a poklidného dvanáctitisícového městečka kousek od Severního moře, a byl z něj úspěšný stavební developer.

Jeho paní, Gry Maria, je také sportovkyně. V atletice to dotáhla až na národní šampionku v sedmiboji. Mohl malý Erling uniknout sportu? Nemožné.

Nemyslete si však, že by rodiče synátora do něčeho nutili. Sám se hrnul do atletiky, házené, běhu na lyžích a do fotbalu. Do čtrnácti tyhle sporty kombinoval. A kdyby nejvíc nemiloval kopačky a míč, nejspíš by dnes mohl reprezentovat Norsko i ve zbylých odvětvích. Třeba dodnes je majitelem norského národního rekordu ve skoku z místa v kategorii pětiletých dětí. Výkon: 1,63 metru. Slušný základ výbušné síly.

Víkendy v hale

Fotbal hrál organizovaně od pěti let. Měl štěstí. Zaprvé - v Bryne našel velmi dobrou mládežnickou akademii. Zadruhé - městečko se zrovna zmohlo na fotbalovou halu s umělým povrchem. Pokud chcete na chladném severu provozovat celoročně fotbal, bez ní se neobejdete.

Kouč Alf Ingve Berntsen byl z malého drobečka hned paf. „Poprvé jsem ho viděl, když přišel do haly na trénink s o rok staršími kluky. Jeho dva první doteky s míčem vedly ihned ke gólu. Od úvodního okamžiku byl velmi, velmi dobrý. Nikdo nechtěl věřit, že je na tréninku poprvé,“ vzpomínal pro server goal.com.

Nový hráč si bleskově vysloužil povýšení do kategorie U6. Oficiální zápasy ani tréninky mu však nestačily.