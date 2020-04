Žádný kontakt! Suchý s Augsburgem trénuje, sprchuje se až doma | iSport.cz

Převléká a sprchuje se doma, během tréninků se prakticky nedostane do kontaktu s ostatními. Fotbalista Marek Suchý a jeho spoluhráči v německém Augsburgu se během pandemie nemoci covid-19 už skoro dva týdny připravují v malých skupinách. Český reprezentant věří, že koronavirová krize co nejdřív pomine a bude se moci poprat o místo v sestavě, z níž vypadl po zářijovém zranění.

„V týdnu, než se přestalo hrát, přišel nový trenér. S ním a s vedením klubu jsme se dohodli, že i se současnými opatřeními budeme trénovat. Přeci jen pauza doma vás ovlivní. Takže jsme rozdělení na dvě nebo tři skupiny. Tréninky jsou absolutně bez kontaktů, pohybujeme se co nejdál od sebe,“ řekl Suchý pro web FAČR.

„Děláme cvičení s míčem, přihrávky, dlouhé balony, technická cvičení. Zkrátka abychom měli každý den míč na noze a úplně z toho nevypadli. Pak jsou tam běhání, intenzivní výběhy do schodů a podobně. Mně se to líbí,“ doplnil dvaatřicetiletý stoper.

V tréninkovém areálu se hráči Augsburgu snaží zdržovat co nejméně. „Já se třeba snažím chodit co nejmíň do kabiny, takže se převlíkám doma. Jezdím rovnou na trénink, abych nebyl s nikým v kontaktu a po tréninku se sprchuju zase doma,“ líčil Suchý.

„Nikdo nesmí riskovat. Musíme dodržovat odstupy od ostatních. Zároveň se musí každý hned hlásit doktorovi, kdyby byl jen trochu nakřáplý, což je naprostý základ,“ doplnil zástupce kapitána české reprezentace.

Mám obrovskou chuť se prosadit

V září si Suchý v kvalifikačním utkání v Černé Hoře přivodil svalové zranění a od té doby nehrál soutěžní zápas. „Natrhnul jsem si úpon mezi stehenním a hýžďovým svalem. Je to komplikovanější zranění než třeba trhlinka přímo ve stehenním svalu, léčba trvá o pár týdnů víc. Prognóza léčby zněla šest až osm týdnů. Všechno probíhalo klasicky, ale když jsem později zkoušel běhat, tak jsem to zranění pořád cítil,“ podotkl Suchý.

„Shodou náhod jsem dostal kontakt na jednoho chiropraktika z Mnichova. Ten přišel na to, že mám špatné postavení nervu, který vede od zad přes hýžďový sval až dolů. Dělal se mnou nějaké kompenzace a dostal nerv zpátky do správné pozice. Během prosince už jsem začal s běžeckými tréninky a postupně jsem se zapojil i do tréninků s mančaftem,“ dodal Suchý.

V jarní části bundesligové sezony, kterou koronavirus přerušil 13. března, byl pokaždé na lavičce. „V lednu už jsem odehrál nějaké přáteláky, i když to je samozřejmě jiná úroveň než soutěžní zápasy. Každopádně teď jsem zdravý,“ konstatoval Suchý.

První sezonu v Augsburgu po příchodu z Basileje si představoval jinak. „Samozřejmě to bylo nepříjemné, člověk se chce ukázat. Teď už koukám před sebe a jedu dál. Smlouvu v Augsburgu mám na dva roky. Ta první sezona mi nevyjde, jak jsem si představoval, ale kdo ví, jak by to vypadalo, kdybych zůstal zdravý. Prostě se to tak stalo. Teď jsem odhodlaný bojovat o své místo, mám obrovskou chuť se prosadit,“ prohlásil Suchý.

Je rád, že má v týmu dva české spoluhráče brankáře Tomáše Koubka a záložníka Jana Morávka. „To je obrovská výhoda. Oba mi byli oporou i v době zranění. Táhlo se to, ale oba mě podporovali stejně jako manželka a děti. Vždycky je příjemné, když si v cizím prostředí můžete s někým popovídat i v češtině. Měl jsem to štěstí i v Basileji, kde jsem byl s Tomášem Vaclíkem. Ale výhoda byla i to, že se domluvím německy. Noví spoluhráči to ocení a všechno je o hodně snazší,“ dodal odchovanec pražské Slavie.