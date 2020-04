Schalke trénuje i přes zákaz, jedno hřiště nestačí. Unionu se to nelíbí | iSport.cz

Hráči Schalke 04 se až do konce června vzdali části platu a prémií, stejně jim to nevzalo chuť trénovat. V Gelsenkirchenu se rozprostřeli do takového prostoru, že jim nestačilo jedno hřiště. Trenéři je při cvičeních pozorovali z věží pro kamery.

Mezi trénujícími byli i Amíd Harít, kterého klub potrestal vysokou pokutou za to, že v době krize strávil noc v baru s vodními dýmkami. Marocký reprezentant zaplatí podle německých médií vysokou pokutu a navíc musí přispět do klubového projektu, jenž pomáhám obyvatelům Gelsenkirchenu, kteří se ocitli kvůli pandemii v nouzi.

Po dvou týdnech domácího cvičení a posilování vyběhli v pondělí hráči Borussie Dortmund opět na hřiště, činky a rotopedy mohli vyměnit za kopačky a konečně si zase kopnout do míče. Ovšem normální nebylo nic. Mats Hummels a spol. mohli trénovat jen ve dvojicích, a tak se s balonem u nohy hlavně vyvětrali.

V Dortmundu dbali na omezení, která platí, a tak klub využil celý svůj areál, áčko mělo k dispozici i zázemí pro všechny ostatní týmy. Hráči se střídali, parkovali na různých místech. Když už měli například Raphaël Guerreiro a Dan-Axel Zagadou odtrénováno a mířili domů, Erling Haaland a Giovanni Reyna teprve přijížděli.

Samozřejmě platilo, že hráči nemohli být v kontaktu. „Ale je důležité, že zase budeme na hřišti. Nebude to nuda,“ prohlásil už v neděli pro televizní stanici Sport 1 záložník Borussie Emre Can.

V malých skupinkách se na hřišti trénuje už od minulého týdne i v Augsburgu. „Každý fotbalista chce mít míč u nohy a běhat po hřišti,“ řekl trenér bavorského celku Heiko Herrlich minulý týden serveru augsburger-allgemeine.de. „Běžecká, silová a stabilizační cvičení jsou také potřeba, ale ve finále je důležité mít pocit z toho, že jsem na hřišti, běhat a pilovat automatismy,“ dodal Herrlich.

V mini partičkách se scházejí i ve Wolfsburgu, cvičí v posilovně, na hřiště hráči nechodí. „Naši kondiční trenéři jsou kreativní,“ podotkl trenér „vlků“ Oliver Glasner. „Je i zábava, ale samozřejmě nálada není taková jako během normálního tréninku,“ dodal Glasner.

To, že se některé kluby takhle provizorně připravují, se nelíbí třeba v Unionu Berlín. „Je důležité, abychom byli jednotní. Pokud některé kluby nebudou dodržovat nařízení, je to špatně. Když vedení ligy o něco žádá, dělá to jistě v dobré víře. A mělo by to platit pro každého,“ konstatoval manažer berlínského klubu Oliver Ruhnert pro magazín Kicker.