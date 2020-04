Schalke počítá každé euro. Můžeme se vzdát dalších peněz, říká kapitán | iSport.cz

Schalke si během koronavirové pandemie prochází těžkou zkouškou. Tradiční a také zadlužený klub počítá každé euro a snaží se přežít, jak může. Kolos z Gelsenkirchenu například poprosil své permanentkáře, kterých je skoro čtyřiačtyřicet tisíc, aby se vzdali peněz za poslední čtyři domácí zápasy, na které by měli nárok, za odměnu jim nabízí dres. Pokud se totiž bundesligová sezona zase rozběhne, tak se zbylá utkání budou hrát bez diváků.

Pouto mezi Schalke a jeho fanoušky bývá pevné, což dokreslilo, když mnoho fanoušků reagovalo na tuto výzvu pozitivně, ačkoliv i na ně současná krize dopadá.

Na slavné značce záleží i hráčům. Na konci března se fotbalisté společně s trenérským štábem a vedením vzdali patnácti procent platu, dalších patnáct procent jim pak bylo pozastaveno. A kdyby bylo potřeba, kabina může přistoupit k další srážce ze mzdy.

„To v každém případě. Jsme s vedením domluveni. Nejprve chceme zkusit dokončit sezonu. Na konci června si znovu sedneme a probereme aktuální situaci. Jsme vždy připraveni klubu pomoct,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Bild kapitán Schalke Omar Mascarell.

Hráči, trenéři a vedení vydělávají v klubu nejvíc. Tím, že souhlasili se škrtnutím ve svých výplatnících, chtěli finančně pomoct také ostatním zaměstnancům. Ti aby mohli pobírat dál plnou mzdu. „To pro nás bylo nejdůležitější. Mnoho zaměstnanců nevydělává tolik peněz, ale musí platit včas nájem, zajistit si živobytí. Mají děti, o které musí pečovat. Jsme Schalke, jsme rodina, společně si pomáháme,“ podotkl Mascarell.

„Nesmíme zapomenout ještě na jednu věc: Jsme fotbaloví profesionálové, ale nesmíme z očí ztratit životní realitu. To, že jsme se vzdali patnácti procent platu, pro nás proto byla samozřejmost, zvlášť když jsme tím ostatním mohli pomoct,“ doplnil kapitán „Königsblauen“.

Příjemně ho zaskočilo, jak se k situaci postavili ostatní spoluhráči. „Poprvé jsem s kluky musel mluvit v tak těžké situaci. Říkal jsem si, že to třeba budou vidět jinak, měl jsem obavy. Myslel jsem si, že je budu muset přesvědčovat. Musím ale zcela upřímně říct, že pak jsem byl až skoro šokován, jak byli všichni jednotní. To bylo dobré znamení,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý Španěl.

Německé kluby se momentálně ve skupinkách připravují na obnovený start soutěže, který má podle aktuálního plánu přijít o víkendu 9. a 10. května. Kdyby musela být sezona předčasně ukončena, bundesligovým účastníkům by se přitížilo. „Byla by to katastrofa. Měl bych o Schalke velké obavy,“ konstatoval Clemens Tönnies, šéf dozorčí rady klubu, v rozhovoru pro deník Welt.