Německé trable. Když se brzy nezačne hrát, třinácti klubům hrozí insolvence | iSport.cz

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Z domova a přeci společně piluje fyzičku Bayern Mnichov. Kondiční trenér a fyzioterapeut předcvičují, hráči jsou připojeni přes počítače a dělají, co mají. • Repro YouTube

Z domova a přeci společně piluje fyzičku Bayern Mnichov. Kondiční trenér a fyzioterapeut předcvičují, hráči jsou připojeni přes počítače a dělají, co mají. • Repro YouTube

Z domova a přeci společně piluje fyzičku Bayern Mnichov. Kondiční trenér a fyzioterapeut předcvičují, hráči jsou připojeni přes počítače a dělají, co mají. • Repro YouTube

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Z domova a přeci společně piluje fyzičku Bayern Mnichov. Kondiční trenér a fyzioterapeut předcvičují, hráči jsou připojeni přes počítače a dělají, co mají. • Repro YouTube

Kicker vychází z inventury financí, kterou 36 klubů provedlo na žádost Německé fotbalové ligy. Podle magazínu už dvanáct klubů využilo peníze ze čtvrté splátky od televizí k tomu, aby zaplatily své faktury.

V elitní bundeslize je akutně ohrožen jeden klub, jenž dokáže své závazky plnit pouze do konce května. Další tři prvoligové týmy by v případě nucené pauzy a absenci peněz za televizní přenosy vydržely pouze o měsíc déle. Ještě horší je situace v druhé lize, kde hrozí insolvence na konci května sedmi klubům a dvěma dalším v červnu.

Fotbalové soutěže v Německu, které má téměř 80 tisíc potvrzených případů COVID-19 a skoro tisíc mrtvých, budou zastaveny minimálně do konce dubna.

Německá média zároveň píší o plánu, jak sezonu následně dokončit. Ten hovoří o tom, že by se mohla bundesliga znovu rozjet šestadvacátým kolem už první nebo druhý víkend v květnu. Většina týmů si v ideálním případě přeje dohrát zbývajících devět utkání do konce června tak, aby nebylo třeba využít tzv. anglických týdnů.

Než to opatření nastolená kvůli pandemii koronaviru umožní, celky se alespoň snaží trénovat v omezeném režimu. Český reprezentant Marek Suchý popsal, jak to funguje v jeho Augsburgu: „Jsme rozdělení na dvě nebo tři skupiny. Tréninky jsou absolutně bez kontaktů, pohybujeme se co nejdál od sebe. Děláme cvičení s míčem, přihrávky, dlouhé balony, technická cvičení. Zkrátka abychom měli každý den míč na noze a úplně z toho nevypadli.“

Češi, kteří zanechali v bundeslize výraznou stopu: Jarolím, Kadlec i překvapivé jméno