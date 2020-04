Bundesliga už v květnu? Trvá hrozba z katastrofických filmů i hra o 21 miliard | iSport.cz

V Augsburgu už provizorně a v menších skupinách trénují dva týdny. Vše je absolutně bez kontaktů, hráči od sebe udržují potřebné rozestupy, ale kopnou si do míče, dělají s ním cvičení, přihrávají si. „Já jezdím rovnou na trénink, abych nebyl s nikým v kontaktu, a po něm se sprchuju zase doma,“ popsal český obránce bavorského klubu Marek Suchý pro web fotbalové asociace.

Na Schalke zase trénují na více hřištích, hrají třeba nohejbal jeden proti jednomu. Opět vše bez kontaktů a v předepsaných vzdálenostech od sebe. Jednotky v mini grupách praktikují také v Leverkusenu, Dortmundu i jinde. Od pondělí se má přidat také Bayern. Že je to v době, kdy celý svět svírá zákeřný vir COVID-19, šílené? Možná. Ale německé kluby se připravují na opětovný start bundesligy. Věří v něj a počítají s ním.

Z domova a přeci společně piluje fyzičku Bayern Mnichov. Kondiční trenér a fyzioterapeut předcvičují, hráči jsou připojeni přes počítače a dělají, co mají.







Nejvyšší německá soutěž má momentálně naplánovanou pauzu do konce dubna. A pak se má zase začít hrát. Většina z šestatřiceti klubů první a druhé bundesligy by ráda spustila přerušenou sezonu – samozřejmě bez diváků na stadionech – první nebo druhý víkend v květnu. Oběma soutěžím zbývá devět kol a baráže. V Německu by vše chtěli stihnout do konce června, a to s minimem anglických týdnů.

Taková je momentálně vize, jejíž naplnění bude nejvíc záležet na postoji vlády a příslušných státních úřadů. Vývoj je však těžko odhadnutelný.

Nejistota zahaluje i budoucnost některých značek, ostatně fotbal v Německu zaměstnává 56 tisíc lidí, další tisíce z něj těží nepřímo. „Nechci situaci dramatizovat, už je sama o sobě dost vážná. Ale bez příjmů z televizních práv, sponzoringu a vstupenek se mnoho klubů ocitne v akutním ohrožení,“ podotkl nedávno Christian Seifert, ředitel profesionálních soutěží v Německu. Konkrétní číslo? Pokud by se v rozehraném ročníku už nemohlo pokračovat, přišly by kluby podle odhadů tamních médií až o 750 milionů eur (20,9 miliardy korun).

Podle renomovaného magazínu Kicker by až třináct klubů první a druhé ligy mohlo spadnout do insolvence, pokud by se do konce června nezačalo hrát. V elitní bundeslize by se existenční finanční problémy mohly týkat čtyř klubů. Konkrétně zmíněné nejsou, ale podle serveru zdf.de by mohlo jít například o Mainz či Werder Brémy. „Abychom byli připravení na ztrátu příjmů, musíme chod klubu úplně změnit,“ konstatoval šéf Mainzu Stefan Hofmann. Spásou mají být zápasy bez diváků. „Pro mnoho klubů je to šance na přežití,“ prohlásil Seifert.

Mluví se o tom, že se pro příští soutěžní ročník změkčí licenční podmínky, že na kluby nebudou tak přísné nároky na jejich finanční zdraví. Bayern Mnichov, Dortmund, Lipsko a Leverkusen, tedy kluby, které hrály Ligu mistrů, daly k dispozici 20 milionů eur (557 milionů korun) ostatním účastníkům první a druhé bundesligy. Rivalitu střídá solidarita. Například Borussia Dortmund nabídla v případě potřeby pomoc svému sousedovi a odvěkému rivalovi Schalke.

Kolosy jako BVB nebo Bayern finančně nezkolabují, i když například generální ředitel Lipska Oliver Mintzlaff volá po tom, aby se před prázdnými tribunami začalo hrát, jak jen to bude možné. Kluby totiž potřebují, aby měly příjem od televizních společností. „Tyhle peníze jsou pro všechny naprosto nezbytné,“ uvedl v rozhovoru pro Deutsche Welle Henning Zülch, ekonomický expert a profesor z univerzity v Lipsku. Jako příklad uvedl Dortmund, kde tyto prostředky tvořily v minulé sezoně okolo 38 procent z rozpočtu 446 milionů eur.

Hovoří se i o tom, že by současná krize mohla změnit pravidlo 50+1, které nařizuje, že většinový podíl v klubu má občanské sdružení. V Německu se tím brání invazi sice bohatých, ale také trochu nevypočitatelných investorů z všemožných destinací. Výjimku mají Wolfsburg a Leverkusen, za nimiž stojí silné a spolehlivé koncerny (Volkswagen a Bayer), a Hoffenheim miliardáře Dietmara Hoppa.

Podle Zülcha by se teď toto pravidlo mohlo částečně upravit. „Aby se na trh dostali noví strategičtí investoři, kteří by měli pozitivní účinek a podpořili by klub při cestě nahoru,“ vysvětlil ekonomický expert. „Nejsem přítelem extrémních řešení v extrémních situacích,“ reagoval zatím nejistě na zjemnění tohoto nařízení Seifert. Pro mnoho fanoušků je to nedotknutelné.