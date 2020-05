Německý návrat k fotbalu. Darida popsal tréninky bez roušky i sprchy | iSport.cz

Tři klíčové dny pro bundesligu. Ve čtvrtek hráči prošli prvními testy, dnes je čekají druhé. A ve středu má po poradě kancléřky Angely Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí padnout konečné rozhodnutí.

Bundesliga měla začít příští sobotu, teď to vypadá na 16. května. Věříte už tomu?

„Já jsem docela věřil i 9. květnu, i když druhý termín byl potom už více pravděpodobný. Jsem na to každopádně zvědavý. Zatím se zdá, že to asi dopadne. Ve středu ještě proběhne porada kancléřky s ministerskými předsedy jednotlivých spolkových zemí. Pokud budou souhlasit, tak by se to mohlo rozjet.“

Proč došlo k tomu posunu?

„Když to vezmu jenom ze sportovního hlediska, tak je to proto, abychom měli dostatek přípravy na odpovídající trénink. Odborníci se shodují na tom, že zapotřebí jsou dva týdny. A do toho devátého bychom to nestihli.“

Jaká je vlastně napříč bundesligou situace? Panuje většinová chuť hrát?

„Podle mě velká většina klubů hrát chce. Chceme tu soutěž dokončit. Ze sportovních i ekonomických důvodů.“

A vy osobně?

„Já to mám stejně. Klidně bych hrál hned, ale samozřejmě chápu, že to nejde. Obecně to vidím tak, že pokud nebudemehrozbou pro ostatní lidi, pokud tím nepřekročíme nějaké riziko, měli bychom hrát.“

V Česku možná leckdo spekuluje, že by se mu vlastně hodilo, kdyby se soutěž nedohrála a anulovala. Třeba proto, aby nesestoupil. Pozorujete v Německu něco podobného?

„Tohle jsem nezaregistroval.“

Podle čerstvé ankety z tohoto týdne je německá veřejnost ohledně pokračování soutěže hodně rozdělená. Skoro polovina, 46 procent občanů, je proti restartu bundesligy. Co vy na to?

„Zaznamenal jsem to. Já ty lidi chápu. Na druhou stranu, budeme před každým zápasem testováni,