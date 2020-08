Fotbalisté Bayernu se radují z druhé branky do sítě Borussie Mönchengladbach • Reuters

Robert Lewandowski po gólu do sítě Brém, svém 31. v této bundesligové sezoně • Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov chvíli poté, co zdolali Brémy a zajistili si osmý mistrovský titul po sobě • Reuters

Kouč Bayernu Hans-Dieter Flick se raduje se svými svěřenci z postupu do finále Ligy mistrů • ČTK / AP / Miguel A. Lopes

Odveta osmifinále Ligy mistrů s Chelsea - 4:1, jasná záležitost. Čtvrtfinále? Tenhle zápas se výrazně zapsal do dějin, hlavně z těch barcelonských se bude debakl 2:8 horko těžko vymazávat. Semifinálový triumf 3:0 nad Lyonem už vlastně nikoho ani moc nevzrušoval... Přitom ještě na podzim se světem neslo: Bayern Mnichov už nekouše a soupeři se ho přestávají bát. Hlavní postavou znovuzrození obávaného monstra je trenér Hans-Dieter Flick (55), jehož útočná hra baví fanoušky i experty. Jak se rodil jeho příchod do Bayernu a co se v životě bavorské fotbalové chlouby změnilo? V sekci iSport Premium čtěte obsáhlý text o restartu slavné značky. V zamčené části článku najdete i rozhovor s trenérem Flickem, kde poodhaluje svoji filozofii.