Kalvach z Plzně do Brém? Kvalitní, ale dostupná šestka, píší v Německu

Před měsícem byl Lukáš Kalvach (25) v hledáčku Dynama Moskva, a přestože mezitím ruský klub na jeho pozici sehnal dvě náhrady, zájem ze zahraničí o oporu Viktorie Plzeň neustupuje. Nejnověji je moderní defenzivní záložník spojován s bundesligovým Werderem Brémy. Podle německého webu 90min.de je Kalvach jednou z potenciálních posil a variantou do středu pole k Patricku Errasovi, letnímu nováčkovi z Norimberku.

Dynamo Moskva bylo před měsícem opravdu ve hře, místo Lukáše Kalvacha však nakonec do Ruska dorazil Nikola Moro z Dinama Záhřeb (za cca 220 milionů korun) a Daniil Fomin z Ufy (za cca 90 milionů korun).

Nyní je 25letý český reprezentant, jenž se aktuálně v Praze připravuje s národním týmem na utkání proti Slovensku a Skotsku, spojován s ještě líbivější adresou: německou bundesligou.

Podle německého serveru 90min.de je Kalvach jednou z variant potenciálních posil do středu zálohy Brém.

„Potřebujeme někoho, kdo nemyslí jen dozadu, ale přináší rovněž dynamiku i dopředu,“ nechal se slyšet trenér Florian Kohfeldt.

Werder, který se v minulé sezoně zachraňoval až v baráži, má sice finanční problémy, ale klubu by mohl ulevit prodej žádaného útočníka Milota Rashici.

„V tu chvíli by samozřejmě hledali náhradu, ale i tak stále platí, že potřebují hlavně zpevnit střed hřiště nějakou šestkou,“ píše 90min.de.

„V minulé sezoně Kalvach raketově vyletěl, byl nejlepším záložníkem v České republice. Pracuje na velkém prostoru, má tvrdou střelu, skvělé pasy a díky čtení hry a napadání získává spoustu míčů v poslední třetině hřiště,“ dodává web.

Všechny tyto atributy údajně zapadají do brémských požadavků, navíc portál tipuje, že plzeňský Kalvach by na rozdíl od jiných mohl být finančně dostupný.

To, že by přišel z „menší“ soutěže, by vzhledem ke zkušenostem s Rashicou, Jiřím Pavlenkou, Ludwigem Augustinssonem či Thomasem Delaneym neměl být problém.

„Také měli své slabiny, ale postupem času se vypracovali a vyplatili,“ porovnává médium. „Navíc tohle je přesně to, co Werder potřebuje – neriskovat rozhazováním, ale hvězdy vyrábět.“

Dokud však Viktoria živí šanci na postup do základní skupiny Evropské ligy, velmi pravděpodobně žádná případná jednání ani neproběhnou.

Dalšími variantami na posílení by podle 90min mohli být Adrian Fein (21) z Bayernu, Frank Onyeka (22) z dánského Midtjyllandu, Manuel Ugarte (19) z uruguayského Fénixu či Jordi Quintillà (26) ze švýcarského St. Gallenu.